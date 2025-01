Barford mitraglia come Rambo. Faried sigla i liberi del trionfo

Jaylen BARFORD (28 minuti, 6/11 da 2, 7/7 da 3, 1/1 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero, 2 assist, 34 punti). È il John Rambo biancorosso. Mitraglia a più riprese il canestro di Bonn, ne mette 7 su 7 dalla lunga comprese le due bombe che portano l’Unahotels sull’87-89 e gioca da play l’azione decisiva per permettere a Winston di segnare. Monumentale. Voto: 9.

Cassius WINSTON (27 minuti, 6/8 da 2, 1/4 da 3, 6/9 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 3 recuperi, 5 assist, 21 punti). Come dicevano i Blues Brother, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Per larghi tratti gioca bene in attacco ma in difesa latita; nell’ultimo parziale, quando conta, non sbaglia un colpo su entrambi i lati del campo. Voto: 8.

Stephane GOMBAULD (16 minuti, 2/2 da 2, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero, 1 stoppata, 5 punti). Ieri sera, purtroppo, ha fatto rimpiangere Faye. Troppo molle. Voto: 5.

Jamar SMITH (11 minuti, 1/3 da 2, 1/3 da 3, 1 assist, 5 punti). Ha gran voglia di riscatto. Quando entra piazza 5 punti di fila poi cala come prevedibile e viene gestito. Voto: 6.

Lorenzo UGLIETTI (14 minuti, 0/1 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 3 assist, 2 punti). Un gregario con i fiocchi. Fatica nel primo tempo, ma è un protagonista oscuro nella rimonta finale, con tante cose preziose in attacco e in difesa. Voto: 6,5.

Michele VITALI (25 minuti, 1/1 da 2, 1/2 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 5 punti). Non sottovalutare mai il cuore di un campione. Arriva a fine terzo quarto con il peggior plus/minus biancorosso poi suona la carica con due canestri ed è il collante del quintetto che firma la grande impresa. Voto: 7.

Kenneth FARIED (30 minuti, 5/7 da 2, 3/6 ai liberi, 9 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperi, 2 stoppate, 13 punti). Mancando Faye deve fare gli starordinari e si disimpegna bene. Commette una clamorosa ingenuità con un fallo su Soares al 38’ ma sull’ultima azione recupera poi subisce fallo e segna i liberi della vittoria. Voto: 7,5.

Sasha GRANT (14 minuti, 0/1 da 2, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 assist, 2 punti). Commette disattenzioni a raffica e viene tolto a metà terzo quarto senza più rivedere il parquet. Voto: 5.

Matteo CHILLO (3 minuti). Voto: n.g.

Kwan CHEATHAM (31 minuti, 0/4 da 2, 3/8 da 3, 4 rimbalzi, 2 perse, 1 recupero 2 assist, 9 punti). Spadella di brutto ma ha il merito di insaccare la bomba dell’82-78 in un momento caldo e piazza una super difesa nel finale su Mcghee. Voto: 6,5.

