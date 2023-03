Barilli: "Mai stato in ansia, sono contento per Mike"

"Vi suonerà strano, ma sono contento per Mike Piazza. Con la Reggiana ci ha rimesso un sacco di soldi...".

Alessandro Barilli risponde dalla Romania, dove fa il manager per alcune aziende. E lo fa con la solita schiettezza.

Andiamo però con calma. Prima dei Piazza, parliamo di lei: è sollevato?

"Mai stato in ansia per questa vicenda. Sapevo di c’entrare zero. Ma è normale che chi indaga su questi reati controlli anche le due-tre gestioni precedenti al fallimento. Ne ero cosciente".

Diceva di Mike Piazza...

"Lui a Alicia se ne sono andati in modo poco elegante, ma di soldi nella Reggiana ne hanno messi davvero tanti. Purtroppo sono stati mal consigliati e da qualcuno sfruttati e ingannati. Andare a processo per bancarotta sarebbe stata per loro un’ulteriore beffa".

La beffa per l’intera città è stato il fallimento.

"La spiegazione è molto semplice: in Serie C ci sono molti costi e pochi ricavi. E se a un certo punto non metti più soldi la fine è inevitabile".

Lei come faceva a tenere in piedi la società?

"Risparmiando su tutto. A parte l’ultima mia stagione (2014-15, ndr), quando siamo stati eliminati nei play off, nelle altre ho allestito squadre non dispendiose e di conseguenza qualitativamente non potevano avere ambizioni di vittoria. Spendevo dai 3 milioni e 800mila euro ai 4 e mezzo. Chi vinceva ne spendeva il doppio. Nonostante ciò chiudevo con leggere perdite che dovevo chiudere".

Ha perso soldi nei cinque anni in cui è stato al timone della Reggiana?

"Sicuro. E non pochi. E’ chiaro che in termini numerici sono parecchi di meno di quelli che hanno lasciato i Piazza. Ma per i miei parametri si tratta di molto denaro".

Rifarebbe l’esperienza?

"E’ stata sovrumana, ma mi sono divertito e sono ancora vivo (ride, ndr). E’ chiaro che oggi la affronterei diversamente, farei senza dubbio meno errori dal punto di vista mediatico e pure gestionale. Diciamo anche che non sono stato molto fortunato".

Cioè?

"Quando sono partito avrebbero dovuto affiancarmi dei soci, che poi si sono ritirati. Sono rimasto da solo a gestire tutto. Con risorse ridotte al minimo. E non dimentico le tante ’battaglie’ fatte con personaggi poco raccomandabili che volevano acquistare la società. Non si è mai presentato qualcuno davvero serio".

In effetti furono diversi ad approcciarsi al granata.

"Non voglio fare nomi, ma sono riuscito a tenerli lontani. Se prima e dopo la mia gestione ci sono stati dei fallimenti, vuol dire che qualche merito ce l’ho. Comunque ribadisco: è stata un’esperienza formativa e dal punto di vista affettivo molto appagante".

Con i tifosi non c’è mai stato feeling.

"Presi la Reggiana quando non la voleva nessuno. Ho ridotto i debiti, evitato il fallimento e volevo amministrarla bene. Concetti semplici, ma che interessavano poco. Nel mondo del calcio i tifosi vogliono vincere. Stop".

Segue la squadra?

"Certo, ho visto tutte le partite. Con l’Entella non riuscirò a esserci per motivi di lavoro, ma spero chiuda il campionato. Lo merita".

Andrea Ligabue