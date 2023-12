Barilli racconta la storia di Bagnolo in 370 pagine

Un teatro gremito, a Bagnolo, ha accolto la presentazione del nuovo libro di Luciano Barilli, dal titolo "Bagnolo. Storie di famiglie e di persone". Il pubblico ha applaudito i vari interventi, con i meno giovani che si sono anche commossi di fronte alle tante fotografie proiettate sul maxi schermo, con i volti dei protagonisti bagnolesi di 50 o 100 anni fa. Come gli antenati dei Carboni, residenti a Bagnolo dal 1863 e fondatori nel 1952 della omonima azienda correggese, oggi presente sul mercato internazionale del settore idrotermosanitario e dell’arredo bagno. Tra le altre famiglie vi sono i Faietti che, in base alla documentazione conservata nell’Archivio Arcivescovile di Reggio Emilia, nel 1570 abitavano a Bibbiano e si sono trasferiti a Bagnolo nel 1923. Compaiono inoltre i Barazzoni, i Barozzi, i Catellani, i Corradini, i Ghinolfi, i Lusetti, i Rossi e gli Spaggiari. Tra i personaggi più illustri si può ricordare il ciclista Danilo Barozzi, che ha corso con i più grandi campioni: Gino Bartali, Fausto Coppi, Fiorenzo Magni. Il libro è un’opera corale, che raccoglie le interviste realizzate da Luciano Barilli a partire dal 2013 ad una trentina di famiglie, che non solo hanno raccontato le loro esistenze, ma hanno anche donato all’autore ben tremila fotografie, che ritraggono antenati, luoghi ed eventi dalla fine dell’Ottocento ad oggi. L’enorme mole di materiale raccolto non poteva certo confluire interamente nelle 370 pagine del libro, per cui è già stata preannunciata la presentazione del secondo volume dell’opera, atteso per i prossimi mesi.

Antonio Lecci