Barista aggredita e rapinata: “Pugno in faccia per rubarmi la borsa con l’incasso”

Bibbiano (Reggio Emilia), 24 marzo 2025 – Una barista è stata aggredita sabato sera a Bibbiano da uno sconosciuto che le ha rubato la borsa con l’incasso del locale. Vittima della brutale aggressione, la 52enne Loretta Magnani, titolare del bar-edicola ‘Ida’ di via Lenin nel comune della val d’Enza. Erano circa le 21.30 quando l’esercente, dopo aver chiuso il suo esercizio, si è incamminata verso la propria auto.

“Era una brutta sera piovosa, sono salita in auto e ho acceso il motore – racconta Loretta ancora scossa per quello che è accaduto – Improvvisamente uno sconosciuto, credo avesse una sciarpa che gli copriva il volto, mi ha spaccato il finestrino per prendermi la borsa”. Sono momenti concitati, e istintivamente la donna ha cercato di resistere. “Forse ho sbagliato – continua – in questi momenti non bisognerebbe reagire, ma il mio istinto mi ha detto di tenere stretta la borsetta. Ed è stato in quel momento che il ladro mi ha dato un pugno in faccia, e poi ha continuato a darmi dei pugni sulla mano affinché mollassi la borsetta. Ma il manico ha ceduto e lui è riuscito a prenderla e poi scappare via”.

Il cartello affisso dopo la rapina al bar Ida di Biabbiano

Nella borsa c’era l’incasso di giornata del bar-edicola – diverse centinaia di euro – i documenti e il cellulare della vittima. Il rapinatore è fuggito via prima a piedi e poi è salito su un auto con un complice che lo attendeva. “Ho gridato aiuto – spiega ancora Loretta – ma in quel momento non c’era nessuno, cosi ho chiesto aiuto ai condomini che abitano sopra il bar che sono scesi e mi hanno soccorsa. Hanno chiamato subito i carabinieri e l’ambulanza. La paura è stata tanta, purtroppo questi episodi succedono un po’ ovunque e sempre più spesso”. I volontari della Croce Arancione intervenuti sul posto hanno portato la donna al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Reggio per farsi medicare, il labbro e la mano gonfia, la prognosi e di circa 10 giorni, la ferita più grossa è stata la paura. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.