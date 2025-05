Barista rapinata: agguato dopo la chiusura del locale: "Ero in auto, hanno spaccato entrambi i finestrini"

Un rumore di esplosione e una grandinata di vetri addosso, con due sconosciuti che allungano le mani dentro l’abitacolo dell’auto. È iniziata così la rapina ai danni di Daniela Bosi (foto d’archivio), contitolare del Nonna Rosa Café insieme alla gemella Orietta, assalita da un commando di tre criminali mercoledì sera all’uscita dal suo bar di via Canusina, nel parcheggio davanti alla Taverna Baggins.

"Erano circa le 23,45, avevo finito di sistemare il locale - ci spiega la donna - Sono entrata in auto, ho bloccato le portiere e ho appoggiato la borsetta con l’incasso sulla pedana lato passeggero. Ho visto un’auto bianca, forse una Seat Ibiza, che ha acceso i fari, abbaglianti, e sentito come un’esplosione. Il mio finestrino è andato in frantumi e sono stata investita dai vetri, mi sono piegata e nello stesso tempo ho visto un giovane con un cappuccio che spaccava anche il finestrino lato passeggero e s’allungava per prendere la borsa. Ho provato a fare resistenza, ma in pochi istanti hanno spaccato anche il finestrino posteriore lato guida… Ho pensato che era meglio proteggermi il volto dai vetri piuttosto che salvare la borsetta. Sono scappati velocissimi, sono saliti sull’auto con i fari accesi dove sicuramente c’era una terzo persona alla guida e sono filati via. Per fortuna non mi sono fatta male". Nessun danno fisico, per fortuna.

Sul posto sono rapidamente arrivati i carabinieri del maresciallo Biagio Nastasia, grazie ai quali poche ore dopo è stato rintracciato il telefonino della vittima: era stato gettato a terra tra Barco e Cavriago, vicino alla rotatoria del Parmigiano-Reggiano. I militari hanno avviato le indagini sulla scorta delle testimonianze e delle riprese della video-sorveglianza del Café e del pub. Ci sarebbero invece alcuni problemi tecnici per il recupero delle immagini delle telecamere stradali su via Corradini da parte della polizia locale; la gestione della rete è in fase di riassegnazione ad una nuova azienda. All’esercente esprimono massima solidarietà e vicinanza i consiglieri del CentroDestra Bibbiano per voce del capogruppo Alberto Bizzocchi.

Francesca ChilloniNina Reverberi