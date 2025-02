Baroni, Leporati e Preti in semifinale

In una domenica finalmente senza pioggia, i golfisti reggiani sono scesi in campo al Golf Terre di Canossa. Due le competizioni in calendario. Il Bretagna Tour ha messo in palio l’accesso diretto alle semifinali nazionali, prologo dell’epilogo del circuito in Bretagna nel 2026. Giovanni Baroni ha staccato il pass per la semifinale dopo aver completato le 18 buche in 83 colpi. Con lui Leonardo Leporati (37) e Gianluca Preti (40) che si sono imposti nelle due categorie nette precedendo rispettivamente Domenico Vasapollo (34) e Marco Chiossi (37). Premio speciale lady, e pass per la finale femminile, per Italina Cerioli (36). Miglior senior Claudio Leporati (35). I giocatori che hanno preferito il divertimento hanno preso parte alla Domenica dei Golosi, competizione a coppie. Giuseppe Ruggiero e Franco Petrillo i migliori assoluti con 79 colpi. Nella categoria netta dominio di Nadia Beneventi e Antonio Ferraguti (43).

Andrea Ronchi