Barricate per i contratti "Vogliono affidare i servizi scolastici a 36 operatori esterni"

di Nicola Bonafini

Una trattativa fiume. Iniziata alle 16.30, e che si è protratta in tarda serata per scongiurare lo sciopero. Che quello organizzato in Prefettura, fosse un meeting delicato per arrivare ad uno sblocco dell’empasse tra Amministrazione Comunale e sindacati sul tema delle esternalizzazioni nella scuola e gli altri aspetti del rapporto di lavoro nel pubblico impiego era ampiamente previsto. Da una parte del tavolo il dirigente comunale per i Nidi e le Scuole d’Infanzia Nando Rinaldi e dall’altro i rappresentanti sindacali di Cgil e Cisl, Paolo Consolini e Fabio Bertoia.

In mezzo, nel ruolo di mediatore, il nuovo prefetto Maria Rita Cocciufa, promotrice dell’incontro. Trentasei è il numero degli operatori scolastici che il Comune avrebbe deciso di esternalizzare.

Ma l’aspetto che non era mai stato reso noto pubblicamente, ma che ieri, prima dell’incontro in Prefettura, ha rivelato lo stesso Consolini, è che nella primissima riunione del 3 marzo scorso i tagli dovevano essere ben 70: "Poi, di fronte alla nostra contrarietà – ha spiegato il sindacalista prima di sedersi al tavolo di ‘conciliazione – il Comune ha, via via, fatto due ulteriori proposte giungendo a quella che ha avanzato ieri alla Consulta (mercoledì per chi legge, ndr), quindi fuori dai tavoli sindacali, in cui arriverebbe ad esternalizzare trentasei operatori scolastici. Aspetto su cui siamo fortemente contrari, perché, al di là dei sinonimi che si decide di usare, si tratta di un’esternalizzazione in piena regola. Il rischio? Che dall’esternalizzare delle singole figure, si arrivi a farlo con interi comparti. Nulla, inoltre, viene detto in merito ai concorsi, in particolare per i cuochi, educatori, atelieristi i quali, a parte quello svolto assieme al Comune di Modena, nulla ci è dato sapere".

Peraltro in merito alle trentasei esternalizzazioni, trapela il fatto che sarebbero temporanee, ossia fino a fine anno. Ma a questo, i dipendenti credono poco: "È già successo tre anni fa per le Asp reggiane, quando dissero che era solo per un periodo di tempo definito e poi, in realtà, i lavoratori esternalizzati non sono più rientrati. Chi ci dice che non accada lo stesso anche questa volta?", dicono i dipendenti radunati sotto la Prefettura.

"Le motivazioni del nostro stato di agitazione? – aggiunge Fabio Bertoia, segretario della Funzione Pubblica della Cisl – Innanzitutto per sottolineare il fatto che le relazioni sindacali sono vissute quasi con fastidio da parte delle nostre controparti. Poi vi è un tema di rispetto del contratto decentrato che è strettamente legato al pagamento del così detto ‘salario di produttività’ e alle valutazioni (dei dipendenti, ndr) dove siamo ancora fermi all’anno 2021, per non parlare del problema legato alla carenza di organici". "L’obiettivo sarebbe quello di trovare delle soluzioni – conclude Bertoia prima dell’incontro con Prefetto e Amministrazione Comunale – nella speranza di arrivare ad una ‘fumata bianca’".