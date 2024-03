"Barriere antirumore a Roncocesi"

L’incidente che ha coinvolto alcuni mezzi pesanti la sera del 28 febbraio, all’altezza dell’azienda Accorsi Green, alle porte della frazione di Roncocesi, ha destato paura negli abitanti, riaprendo il dibattito sull’urgenza di ripristinare questo strumento. La sera di febbraio era infatti andato in fiamme un autoarticolato che trasportava granelli di plastica, provocando lunghe code e forti odori che hanno travolto la frazione per ore. Lo scorso mese Coalizione Civica ha già depositato un documento per richiedere l’impegno del Comune di Reggio nel sollecitare il ripristino delle barriere. "L’incidente dello scorso febbraio ha reso urgente un intervento anche da parte dell’amministrazione comunale", dicono Sara Beltrami e Dario De Lucia.