Barriere antirumore lungo la A1. Al via il primo cantiere di bonifica

Iniziano in questi giorni le bonifiche e sondaggi archeologici, primo cantiere dei lavori che presumibilmente tra un anno porteranno all’installazione delle barriere antirumore dell’Autostrada del Sole a Fontana e San Faustino. Martedì in municipio a Rubiera Autostrade per l’Italia, durante un’assemblea, ha presentato un piano di risanamento acustico finalizzato a diminuire l’inquinamento da rumore lungo l’A1 Milano-Napoli. In fase preliminare è stata condotta un’indagine acustica approfondita che ha esaminato una fascia di 250 metri su entrambi i lati dell’autostrada.

"La fase iniziale del progetto – dicono da Autostrade per l’Italia – prevede la preparazione ed esecuzione di scavi archeologici e attività di bonifica di ordigni bellici con un completamento previsto entro dicembre 2024. Il parere della Soprintendenza dovrebbe essere acquisito da dicembre a metà febbraio 2025". La progettazione esecutiva già in corso si completerà da ora a metà maggio 2025. Da maggio fino a settembre si procederà con la rimozione delle interferenze e formalizzazione dei contratti per l’inizio dei lavori.

"L’installazione delle barriere antirumore dovrebbe essere avviata a inizio ottobre 2025 o comunque solo una volta concluso l’iter autorizzato e le attività propedeutiche agli interventi", hanno spiegato da Autostrade.

Il sindaco Emanuele Cavallaro ha espresso gratitudine ad Autostrade per l’Italia per "essere venuta ad incontrare i cittadini ma soprattutto di averlo fatto portando non impegni generici, ma qualcosa di concreto. Anche al Comune è arrivata la documentazione dell’apertura del cantiere per gli scavi archeologici lunedì scorso. Speriamo che bonifiche e indagini non trovino né bombe americane né resti romani e che i lavori procedano nel modo più spedito possibile". Un investimento di 12 milioni di euro, "che rende questo uno degli interventi di mitigazione ambientale più importanti che siano mai stati eseguiti sul nostro territorio", osserva Cavallaro.

Matteo Barca