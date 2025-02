Barriere, incontro rimandato

Barriere architettoniche, rimandato a sabato prossimo, 8 febbraio alle 10, l’incontro di presentazione del Piano di eliminazione (Peba) che si sarebbe dovuto svolgere ieri con gli assessori Luca Brami e Sonia Borrelli, seguito da una passeggiata per il paese. "Proprio di queste ore è la triste notizia della morte di Rossano Bedeschi, storico protagonista del Progetto Ottavo Giorno - scrivono dal Comune Per consentire alle persone a lui care di partecipare al funerale, il Comune ha preferito rimandare l’incontro pubblico". L’Ottavo Giorno si occupa proprio di persone con disabilità, tra i cittadini che maggiormente attendono la rimozione degli ostacoli che oggi li vincolano. Il programma rimane invariato: prima la presentazione in Sala Civica del piano, poi il giro per osservare le barriere e immaginare le soluzioni. Per info: comuneinforma@comune.cavriago.re.it o 0522 373474.

f.c.