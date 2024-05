Barriere per la Ztl, tutti d’accordo

"Il posizionamento delle fioriere mobili per proteggere la Ztl è una scelta ben ponderata".

Il consigliere comunale di minoranza Stefano Prodi ‘promuove’ l’iniziativa del Comune di Rubiera per la zona a traffico limitato della via Emilia centro che sarà protetta da due coppie di fioriere mobili: in questi giorni sono state consegnate all’impresa che provvederà alla loro installazione. "Fino a qualche anno fa – dice il capogruppo di ‘Lega Salvini premier’ – alla sera collocavano i cartelli di divieto nel centro. E’ certamente importante rispettare la Ztl ed è ragionevole l’idea di due fioriere con innestata una barriera che si apre e si chiude agli orari prestabiliti come un cancello. Abbiamo appreso, attraverso il vostro giornale, che l’operazione è stata finanziata al 70% dalla Regione. Non è dunque un progetto ‘malvagio’: meglio le fioriere mobili che i pilomat per la chiusura di una zona in un orario stabilito".

Il consigliere Prodi sottolinea che è fondamentale anche "il buonsenso delle persone per il rispetto della Ztl. In questo modo non saranno penalizzati i gestori delle attività commerciali in quanto il centro storico è aperto al traffico in corrispondenza con gli orari di apertura dei negozi, mentre la notte e la domenica è area pedonale".

Il leghista ricorda che la zona a traffico limitato "entra in vigore dalle 19 in poi". Stefano Prodi ha inoltre evidenziato che la nuova idea "dell’amministrazione, prevedendo le fioriere mobili, è buona. Il divieto di accesso in certi orari c’è sempre stato e in questo caso è una forma di senso civico osservare le disposizioni per la Ztl. Ci vuole anche un po’ di ordine. Le fioriere mobili sono un progetto non invasivo per il nostro centro. Anche in altri comuni sono state intraprese iniziative simili per la Ztl", rimarca l’esponente dell’opposizione rubierese che tra pochi giorni terminerà la sua lunga esperienza in consiglio comunale dopo la sua decisione di non ricandidarsi.

Il sindaco Emanuele Cavallaro aveva ricordato che qualcuno non rispetta il divieto e, nonostante le sanzioni elevate dagli agenti della polizia locale, percorre la via porticata a velocità elevata. Le fioriere sono dotate di un sensore che le apre automaticamente al suono di una sirena per i mezzi d’emergenza oltre che di telecomando e un comando manuale. "Saranno posizionate – ha annunciato Cavallaro – all’ingresso e all’uscita della via Emilia centro in modo da ‘spezzare’ il rettilineo con una funzione anche di protezione antiterrorismo in occasione delle manifestazioni. I residenti potranno tuttavia continuare ad accedere dalle laterali". Ogni fioriera costa poco più di 8.500 euro. Il 70% dell’investimento è stato erogato dalla Regione con un finanziamento per la valorizzazione delle aree mercatali nei centri storici.

Matteo Barca