Baseball Palfinger, che colpaccio!. Preso il cubano Figueredo Cruz. Ha vinto lo scudetto con Parma

Colpo di mercato della Palfinger. Dopo una stagione da assoluto protagonista col Parmaclima, campione d’Italia in carica, arriva in città il pitcher cubano Raymond Figueredo Cruz (nella foto): nato a L’Avana nel 1998, il lanciatore ha già dimostrato tutto il suo talento sia in patria che a livello internazionale. Dopo aver vinto l’Elite League con i Cazadores de Artemisia, ha fatto tappa in Messico e ha vestito i colori della nazionale caraibica nei Giochi Panamericani. Lo scorso anno è approdato nel nostro paese risultando decisivo nello scudetto del Parma, chiudendo la stagione con 7 vittorie in 9 incontri, con una media impressionante PGL di 2,14, con sole 42 valide concesse in 63 inning lanciati e una media battuta avversaria di soli .190. I supporter reggiani potrebbero vederlo già in azione venerdì sera, in occasione dell’attesissimo incontro casalingo contro San Marino, con ingresso gratuito: la sua palla veloce, che viaggia costantemente sulle 94/95 miglia orarie, e la sua esperienza ad alto livello armi decisive per consolidare la competitività della squadra guidata dal manager Claudio Biagini.

Nel frattempo qualche giorno fa è approdato a Reggio anche l’interbase Dakota Barbet, che ha approfittato della sosta della Serie A per allenarsi e familiarizzare col resto del gruppo: dopo aver vestito i colori della New York University per 4 anni, dopo la conclusione del proprio percorso accademico il giocatore ha scelto l’Italia per proseguire nella propria carriera sportiva.