Basilica gremita per il patrono. La comunità celebra San Quirino

Una marea di fedeli ieri ha riempito la basilica a Correggio per le celebrazioni religiose del patrono, San Quirino.

In mattinata la messa solenne è stata presieduta dal prevosto canonico don Alberto Debbi, affiancato dai sacerdoti della collegiata e dell’unità pastorale, con le autorità locali e i rappresentanti delle associazioni del territorio. Al termine, come da tradizione, il prevosto ha impartito la benedizione alla comunità con la reliquia del "braccio del santo", per poi scendere nella cripta per recitare l’orazione davanti alle spoglie del patrono.

In serata il canto dei Vespri con la lettura della Passione di San Quirino e il rito del bacio al "braccio del santo".

La basilica per l’occasione è stata anche riempita di fiori, con quattro creazioni realizzate da fioristi della zona. Il concerto del complesso musicale Astorre Ferrari ha invece concluso l’evento.