Basket 2000 Reggio Emilia conquista il bronzo alle finali nazionali Under 19 Gold

Terzo posto nazionale per il Basket 2000 che, nelle finali nazionali del campionato Under 19 Gold, ovvero il secondo torneo di categoria a livello nazionale (il primo è composto dalle migliori settantadue squadre d’Italia), si mette al collo la medaglia di bronzo superando Curtatone nella finalina per 61-58.

La gara si è decisa negli istanti finali dopo un lungo tira e molla (23-12, 28-28, 43-44 i parziali), grazie ad un contropiede di Maramotti a 15’ dal gong finale e il mancato pareggio con il tiro della disperazione dei mantovani che non è andato a buon fine. Basket 2000 Reggio Emilia: Stellato 13, Guidarini 4, Brindani, Francavilla J., Ilari 12, Lusetti 7, Francavilla M. 2, Favour 3, Martelli 12, Pellegrini, Maramotti 8, Boni. All: Ramponi.

Il cammino dei reggiani verso il titolo nazionale si era interrotto in semifinale contro Livorno che aveva superato il Basket 2000 (Martelli 15, Stellato 12, Ilari 12) per 83-64, mentre nei quarti la formazione di coach Ramponi si era imposta su Trieste per 59-57 grazie a Lusetti (14), Ilari (12) e Favour (11). Come ciliegina sulla torta, il playmaker Luca Ilari (il secondo da sinistra nella foto) del Basket 2000 è stato inserito nel miglior quintetto della manifestazione con al centro la palla a spicchi, che anche quest’anno ha attirato tantissimo pubblico.

Cesare Corbelli