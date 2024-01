Basket DR1:. Nubilaria, è ora di vincere

La Pallacanestro Reggiolo (16) agguanta il secondo posto della classifica di Divisione Regionale 1 aggiudicandosi il posticipo casalingo della 14ª giornata.

Nella Bassa cadono i Giardini Margherita (16), travolti dalla serata di vena dall’arco dei padroni di casa, che hanno la meglio 83-79 al termine di un match decisamente equilibrato, dove il punteggio rimane in bilico fino alla fine: decisivi, tra gli uomini di Bosi, Neri e Pasini, autori rispettivamente di 25 e 18 punti, mentre dall’altra parte l’ultimo ad arrendersi è Bisi (20).

Nella serata odierna scatta già il 15° turno, con due anticipi che riguardano le reggiane: al PalaMalagoli di Novellara vuole chiudere il momento no un Nubilaria (6) che non vince da 6 giornate, atteso alle 21,15 dalla sfida col Veni Basket San Pietro in Casale (14); un quarto d’ora più tardi trasferta nel capoluogo di regione per il Basket Jolly (14), opposto agli Stars Basket Bologna (14) divide un affollatissimo sesto posto.