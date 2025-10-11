Virtus, tempo per crescere

Alessandro Gallo
Virtus, tempo per crescere
ReggioEmilia
Basket DR1. Un derby per trovare il primo successo
11 ott 2025
DAMIANO REVERBERI
Cronaca
Basket DR1. Un derby per trovare il primo successo

Un derby per trovare il primo successo stagionale. Alle 18,30, al PalaMagnani, Pallacanestro Reggiolo (0) e Pallacanestro Correggio (0) si affrontano in uno dei match di cartello della seconda giornata di Divisione Regionale 1: entrambe le contendenti sono reduci da una sconfitta in volata, che ha reso amaro l’esordio, con Reggiolo caduta proprio davanti al pubblico amico contro il Cus Parma, mentre Correggio si è arenata al PalaPietri col Benedetto 1964. Una gara, quella odierna, di difficile pronostico, dove probabilmente conteranno dettagli e motivazioni: i padroni di casa si affidano all’energia di Branchini, ex di turno, e all’esperienza di Defant, dall’altra parte Emanuele Pini (foto) e l’altro ex Mattioli guidano l’attacco, mentre sotto i tabelloni spazio a Levinskis. Alle 19, invece, la Pallacanestro Novellara (2) viaggia alla volta di Monte San Pietro per la sfida ai bolognesi del Masi (0): gli uomini di Boni, dopo la netta vittoria sugli Stars Bologna, vogliono portare a casa un’altra vittoria, mantenendosi al vertice del raggruppamento.

© Riproduzione riservata