Basket DR1. Un derby per trovare il primo successo

Un derby per trovare il primo successo stagionale. Alle 18,30, al PalaMagnani, Pallacanestro Reggiolo (0) e Pallacanestro Correggio (0) si affrontano in uno dei match di cartello della seconda giornata di Divisione Regionale 1: entrambe le contendenti sono reduci da una sconfitta in volata, che ha reso amaro l’esordio, con Reggiolo caduta proprio davanti al pubblico amico contro il Cus Parma, mentre Correggio si è arenata al PalaPietri col Benedetto 1964. Una gara, quella odierna, di difficile pronostico, dove probabilmente conteranno dettagli e motivazioni: i padroni di casa si affidano all’energia di Branchini, ex di turno, e all’esperienza di Defant, dall’altra parte Emanuele Pini (foto) e l’altro ex Mattioli guidano l’attacco, mentre sotto i tabelloni spazio a Levinskis. Alle 19, invece, la Pallacanestro Novellara (2) viaggia alla volta di Monte San Pietro per la sfida ai bolognesi del Masi (0): gli uomini di Boni, dopo la netta vittoria sugli Stars Bologna, vogliono portare a casa un’altra vittoria, mantenendosi al vertice del raggruppamento.