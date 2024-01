Basket DR2:. Sampolese, trasferta ostica

Trasferta a Campagnola (10) per la Sampolese (20), battistrada del girone B di Divisione Regionale 2, in campo questa sera alle 21,30 nella penultima giornata d’andata: su un campo ostico, la squadra della val d’Enza punta alla undicesima vittoria in 12 match per consolidare la vetta. Alle 21,15 spazio all’Aquila Luzzara (16), in campo davanti al pubblico amico nel derby della Bassa con le Aquile Gualtieri (4); alle 21, invece, il programma di serata è aperto dalla sfida del PalaChiarelli, con la Saturno Guastalla (10) che ospita il Gelso (4). Alle 21,30 Heron Bagnolo (12) e Go Basket (12) giocano il sesto posto in solitaria, mentre l’LG Competition Castelnovo Monti (10) fa visita alla Pallacanestro Correggio (6). Domani alle 19,30 il posticipo tra Bibbianese (8) e Gazze Canossa (16). Nel girone C trasferta alle 20,45 a Carpi per il Castellarano Basketball (6), che vuole continuare la propria serie positiva sul campo dei pari classifica Nazareno (6); nel girone A, infine, turno di riposo per Sant’Ilario, che tornerà in campo il 18 sul parquet del Parmacanestro.