Basket, in campo le Under biancorosse

Una full immersion di sogni tricolori. Sarà un weekend di fuoco per la Unahotels, impegnata su più fronti nelle fasi finali che portano al tricolore. Infatti, se la prima squadra dovrà vedersela in via Guasco domani contro la Reyer Venezia per gara-4, ci sono ben due formazioni della cantera che vogliono fare la parte del leone.

Martedì si sono tenuti i sorteggi delle finali scudetto Under 17 e la Unahotels di coach Giordano Consolini è stata inserita nel girone D insieme a Virtus Bologna, Ancona e Tortona; la kermesse prenderà il via lunedì con la prima delle tre gare del girone all’italiana e si concluderà domenica prossima con la finale scudetto ad Agropoli (Salerno).

Prima scenderà in campo l’Under 15 di coach Davide Iemmi che, nell’Interzona di Tolentino (Macerata), incrocerà le armi con Trento, Pistoia e Olimpia Roma per cercare di strappare uno dei due pass in palio che qualificano alle finali nazionali di categoria in programma ad Anagni (Frosinone) dal 3 al 9 giugno prossimi. I baby biancorossi debuttano oggi alle 16 contro i trentini poi domani e domenica sono in programma gli altri due turni.

c.c.