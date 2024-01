Basketreggio, fai attenzione. Il Veni ha voglia di riscattarsi

Comincia con 3 anticipi l’ultima giornata d’andata di Divisione Regionale 1. Alle 21 sfida casalinga per il Basketreggio (8), impegnato sul campo di casa di Villa Sesso contro i bolognesi del Veni Basket (14): al cospetto di un avversario reduce da due stop di fila, Brogio e compagni vogliono ritrovare la vittoria, utile a migliorare il penultimo posto attuale. Alle 21,15 ritrova il pubblico amico anche la Pallacanestro Reggiolo (18), che dopo la vittoria ottenuta sabato col Veni Basket staziona ai piedi del podio, a -2 dalla seconda piazza occupata in coabitazione da Giardini Margherita e Vignola: nella Bassa arriva la capolista Audace Bombers Bologna (24), reduce da 10 vittorie consecutive, avversario che può essere termometro delle reali ambizioni di Pasini e compagni. Alle 21,30 vuole chiudere la serie negativa il Basket Jolly (16), che in via I Maggio riceve la sempre ostica Vis Persiceto (18), guidata dall’ex scandianese Galvan (15,6 punti di media).