Basketreggio, provaci

Tris d’anticipi in Divisione Regionale 1. Ad aprire il programma della 2^ giornata di ritorno è il Basketreggio (10), che alle 21 ospita a Villa Sesso la capolista Audace Bombers Bologna (26): il morale alle stelle dei padroni di casa, reduci dalla vittoria con Vignola, si frappone sulla strada di una corazzata che finora ha dominato la scena, prima dell’inatteso stop con la Vis Persiceto, per cui è lecito pensare che i primi della classe arrivino a Reggio con grande voglia di rivalsa. Un’altra squadra che cerca riscatto è la Pallacanestro Reggiolo (18), impegnata alle 21,15 al PalaMagnani contro un Basket Voltone (20) reduce da 3 vittorie di fila: per gli uomini di Bosi c’è da riscattare lo stop con Casalecchio, rilanciando le proprie quotazioni per le zone nobili. Alla stessa ora, al PalaMalagoli, spazio al Nubilaria (8): dopo il brutto stop col Basket Jolly, il quintetto novellarese è penultimo in solitaria e la sfida con gli Stars Bologna (18), reduci dall’inatteso ko col fanalino Cavriago, deve servire come trampolino di lancio. Nel recupero infrasettimanale cade il Basket Jolly (18): i 18 punti di Bertoni ed i 12 di Piccinini non evitano un pesante 80-61 sul campo del Veni Basket (20).

Nella foto: Manuel Gabbi (Basket Jolly)