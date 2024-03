Basketreggio riceve Anzola. Il Jolly sfida Vignola in casa

Due anticipi casalinghi aprono in serata l’ottava giornata di ritorno di Divisione Regionale 1. Si comincia alle 21 da Villa Sesso, dove il Basketreggio (16) riceve la visita di Anzola (22): Brogio e compagni, con la sconfitta rimediata lo scorso week end per mano dei Giardini Margherita, hanno portato a 3 giornate la serie negativa e puntano a sfruttare il fattore campo per riscattarsi.

Mezz’ora più tardi tocca al Basket Jolly (24), di scena alla palestra Primo Maggio contro Vignola (28): al cospetto della quarta forza del torneo, gli uomini di Gibertoni puntano a certificare uno stato di forma decisamente positivo, che li ha visti vittoriosi nelle ultime 3 uscite.

Domani alle 21 tocca a Reggiolo (20), attesa alle 21 a Cento dal Benedetto 1964 (14); domenica il posticipo è tutto in salsa reggiana, con la sfida di coda tra Icare Cavriago (10) e Nubilaria (8).