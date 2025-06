Bassa, crimini in aumento: "Sindaci, siate sentinelle"

Ha fatto tappa nel municipio di Cadelbosco Sopra, ieri mattina, l’incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, coinvolgendo i sindaci di Cadelbosco, Castelnovo Sotto e Bagnolo (dell’Unione Terra di Mezzo), rappresentanti della Provincia e delle forze dell’ordine (carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato e polizia locale). Si è parlato della situazione sull’ordine e la sicurezza pubblica nell’Unione: è emerso un aumento della delittuosità rispetto allo scorso anno, caratterizzata da reati contro il patrimonio, oltre alla necessità di promuovere una maggiore consapevolezza civica, "affinché i cittadini siano incoraggiati a segnalare comportamenti illeciti alle autorità competenti, anche prendendo parte ad iniziative come quelle discendenti dal sistema del Controllo di vicinato".

Massima attenzione è stata garantita pure al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico ed imprenditoriale. E poi il disagio giovanile, con l’emersone di un aumento degli episodi di vandalismo, microcriminalità, spaccio… Fino all’ancora irrisolta e ben nota questione delle abitazioni "abusive" in alcuni quartieri. Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha invitato i sindaci a essere "sentinelle del territorio". "L’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio dell’Unione Terra di Mezzo è massima – ha aggiunto il Prefetto – per incrementare i livelli di sicurezza reale e percepita dai residenti. Nei prossimi mesi verranno organizzati servizi specifici in un’ottica di prevenzione e contrasto alla criminalità".

Antonio Lecci