Bassa, la carica dei 28. Ecco tutti i candidati sindaco nei 12 Comuni alle urne. I volti noti e le ’matricole’

La Bassa Reggiana verso il voto, ecco tutti i Comuni.

BAGNOLO

A Bagnolo due liste si sfidano per il governo locale. Bagnolo Futura è guidata dal candidato sindaco Pietro Cortenova, appoggiata dal Pd, mentre la lista Bagnolo Viva è guidata dal sindaco Gianluca Paoli, che tenta il mandato bis.

BORETTO

Due le liste anche a Boretto. La formazione "Passione Comune" (Arianna Alberici, Gaia Allai, Alessandro Castellani, Giulia Dattilo, Emanuela Pellegrini, Davide Ravarani, Anna Semeraro, Stefano Setti, Andrea Vaccari, Ivan Vecchi) candida Andrea Codelupi, vicesindaco in carica, sfidando "Boretto nel Cuore" del candidato sindaco Anna Maria Ribezzo, che ieri ha ufficializzato i nomi della squadra: Carlo Avigni, Katia Tinelli, Greta Galvani, Gianluca Gialdini, Esma Sanksysnagi, Emanuela Corsara, Silvia Barbieri, Donatella Innocente, Cristian Palvesi, Alex Zilioli.

CADELBOSCO SOPRA

Sfida a due anche a Cadelbosco Sopra: "Centrosinistra per Cadelbosco" candida a sindaco Giuliana Esposito, vicesindaco in carica, mentre Marino Zani, capogruppo di opposizione in carica, si conferma alla guida di "Cadelbosco per tutti".

CAMPAGNOLA

A Campagnola (dove cinque anni fa c’era una sola lista in campo) il sindaco Alessandro Santachiara tenta il terzo mandato alla guida del paese con la lista "Democratici insieme", in competizione con "Movimento civico Cambiamento per Campagnola" di Pasquale Borriello.

FABBRICO

Tenta un ulteriore mandato anche il sindaco di Fabbrico, Roberto Ferrari, alla guida di "Progetto Fabbrico", con i candidati consiglieri Nadia De Sario, Alessio Ferrari, Giulia Galaverni, Gennaro Lombardo, Monica Sabattini, Giovanni De Riggi, Margherita Corradini, Quirino Davolio, Nazzarena Zanzini, Camillo Garlappi, Carla Meo e Paolo Lodi. In campo anche "Movimento civico per Fabbrico" di Elisabetta Sala, affiancata da Nicola Mastini, Maria Grazia Folloni, Daniela Vezzani, Paola Pergreffi, Giuseppe Esposito, Paola Folloni, Antonio Emilia Sala, Paolo Redeghieri, Roberto Camparini, Prabjot Kaur, Greta Ascari, Marco Santachiara, Claudio Crotti.

GUALTIERI

A Gualtieri le liste sono tre. "Comunità in azione" candida Federico Carnevali, vicesindaco in carica, affiancato da Rita Bassi, Andrea Catellani, Michele Ferrari. Maurizio Franzoni, Valeria Lanzi, Ciro Maiocchi, Diego Maione, Sofia Mastroianni, Olesea Mihalas, Elena Rossi, Andrea Scanarini, Amedeo Simeone. "GualtieRinnova" di Cristina Reda propone i candidati Silvio Borgonovi, Paola Cantoni, Maddalena Carnevali, Claudio Davolio, Graziella Del Fabbro, Claudia Fragni, Cesare Nodari, Francesca Poleo, Romano Saccani, Monica Scansani, Roby Singh, Giuseppe Zuelli. E poi la Lista Civica Centrodestra per Gualtieri guidata da Stefania Cacciani, affiancata da Patrizia Vologni, Eros Violetti, Barbara Cacciani, Lorenzo Bonafini, Caterina Siragusa, Massimo Copelli, Vincenzina Iembo, Enea Ferretti, Luca Marchi, Ennio Montanari, Roberto Benassi, Andrea Giubertoni.

GUASTALLA

Tre liste anche a Guastalla. Proprio l’altra sera si è presentata "Guastalla Bene Comune" di Paolo Dallasta, che candida come consiglieri Daniele Alberini, Francesco Bellini, Dirce Benatti, Riccardo Benatti, Alessandra Bertoli, Chiara Casali, Letizia Castagnoli, Francesco Corradini, Alessandro Germani, Andrea Lombardi, Roberta Mantovani, Pietro Murgia, Stefania Portioli (azione), Emiliano Sacchetti, Melissa Tacconi, Camilla Verona. La lista "Per Guastalla" di Elisa Rodolfi (ex assessore e da due mandati consigliere comunale) è formata da Lara Balestrazzi, Zico Cattini, Alfredo Miti Maturani, Azzurra Scaravelli, Beatrice Chiesi Bonazzi, Emanuele Paris, Alessandro Trolla, Catia Musi, Cristiano Zilocchi, Enola Franceschi, Arturo Fontana, Alice Allegra Bergonzi. La lista "Avanti Guastalla" di Giorgio Benaglia è formata da Patrizia Allai, Nida Alì, Glenys Beato, Elena Bertinelli, Bruno Bonati, Silvio Bonvicini, Martina Calderoni, Adelmo Candolo, Alessandro Galaverna, Monica Ewa Haleniuk, Paola Motta, Vincenzo Milazzo, Maria Giulia Rinaldi, Roberto Rinaldi, Gianluca Soliani, Gurmail Singh.

NOVELLARA

Due le liste a Novellara. Il candidato sindaco Alessandro Cagossi guida "Novellara Democratica Civica" affiancato da Cristina Fantinati, Ivo Germani, Luca Dall’Aglio, Emanuela Pellini, Sabina Magri, Oreste Ascari, Francesca Luppi, William Tondelli, Matteo Montanarini, Gabriele Pignagnoli, Ali Usman Ghazanfar, Saini Gurdeep Singh, Sara Crociati, Pinuccia Sereni, Albena Arsova Krasimirova, Franco Fava. Il "Centrosinistra per Novellara" candida Simone Zarantonello insieme a Alex Begliardi, Federico Bocedi, Alain Castelli, Nicola Crotti, Chiara De Pietri, Kiranjit Kaur della Kimmi, Eva Lucenti, Daniele Mariani Cerati, Jacopo Pellini, Erica Scacchetti, Indeerpreet Singh detto Inder, Emma Subazzoli, Lucrezia Tondelli, Luca Tuderti, Claudia Verzelloni, Natalina Vezzani.

POVIGLIO

A Poviglio la lista "Poviglio in dialogo" di Filippo Ferrari candida Aldo Menozzi, Barbara Cellato, Clara Zannoni, Enrico Bonini, Harnnor Singh, Irene Guastalla, Luca Gualdi, Maria Anna Simboli, Marianna Praticò, Pietro Benassi, Sara Viappiani, Wissam El Aissaoui. "Uniti per Poviglio" è guidata dal sindaco Cristina Ferraroni, che tenta il secondo mandato affiancata da Giovanni Allodi, Stefano Bigliardi, Lorenzo Ceci, Victor Ilic Cervi, Ines Cucchi, Annalisa Grammatica, Lidia La Ragione, Mariangela Righi, Maurizio Rossi, Teresa Sgaramella, Singh Sukhwinder, Matilde Vannini.

REGGIOLO

Tre le liste a Reggiolo. Il sindaco Roberto Angeli tenta il terzo mandato con "Centrosinistra per Reggiolo", insieme a Manrica Angeli, Lorenzo Barbieri, Paolo Bartoli, Roberto Becchi, Anna Borciani, Alice Bulgarelli, Federico Dondi, Giorgia Leardini, Chiara Marinelli, Luca Minelli, Claudia Molon, Cinzia Panciroli. "Ricostriamo Reggiolo" di Manila Maffei candida come consiglieri Anna Basta, Antonio Cilidonio, Raimondo Cozzolino, Selvino Merzi, Teresa Liperoti, Gaetana Parenti, Matteo Badari, Matteo Aldrovandi, Antonio Laudando, Alessandra Aldrovandi, Maurizia Ludi. "Centrodestra Reggiolo" di Gaetano Scaravelli candida Alessandro Bertelli, Tindara Crimi, Bruno Dominelli, Umberto Gialdi, Serena Covoni, Maurizio Le Piane, Andrea Moretti, Tiffany Salzano, Giuseppe Storchi.

RIO SALICETO

Tre liste a Rio Saliceto. "Rio in Comune" di Daniele Pietri (attuale vicesindaco) candida Luca Brex, Nicoletta Manca, Gianfranco Losi, Alice Lanza, Nicole Realdon, Debora Zaccarelli, Giulia Belluti, Federico Guasti, Chiara Tedesco, Giuseppe Boni, Lara Baraldi. "Progetto Comune" di Marco Tondelli schiera una squadra con Nicola Pizzetti, Gabriele Magagnali, Alberta Lusuardi, Devid Fornasari, Erika Pioppi, Giuseppe Randazzo, Ivan Storchi, Michele Esposito, Ornella Sacchi. "Democrazia diretta" di Daniele Goldoni candida Marina Lo Monaco, Valeria Goldoni, Giacomo Bonini, Mirco Guidetti, Elisa Goldoni, Stefania Garbarino, Simone Morini, Giovanni Salvarani, Luca Bonfà, Daniele Rossi.

ROLO

A Rolo si sfidano due liste: "Rolo Attiva" guidata da Giorgio Contini e "Centrosinistra per Rolo" del candidato sindaco Ruggero Baraldi.