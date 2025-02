Bassi ’bello carico’ col suo Ktm: "Obiettivo è vincere, senza calcoli"

Una nuova squadra, un team solido alle spalle, compagni agguerriti almeno quanto lui, pronti ad aggredire le competizioni in programma in questo 2025 che vede arrivare le prime competizioni.

Nei giorni scorsi il campione italiano di enduro d’epoca, il reggiano Ermes Bassi, ha presentato il suo nuovo team in un evento al Bowling 2000.

Ermes Bassi riparte con la moto che gli ha dato tante soddisfazioni ed il titolo italiano di categoria lo scorso anno, il suo KTM 100 quest’anno con il team Motoclub Bello Carico Motosport Dynamic Dell’Orto Baser.

Ad affiancarlo saranno due piloti di grande talento e grinta: il bolognese Franco Felici, a bordo di un Puch 600, ed il faentino Emanuele Gatti che gareggia invece con un Swm 250 del 1981.

"Anche quest’anno partecipiamo a due campionati – ha dichiarato Bassi nel corso della presentazione – sia a quello italiano sia a quello regionale. L’obiettivo, in entrambe le competizioni, è sempre lo stesso: vincere più gare possibili, senza troppi calcoli. Poi, andando avanti con la stagione, vediamo se arrivano soddisfazioni maggiori".

Soddisfazioni maggiori che sono arrivate nelle passate stagioni, se è vero che Bassi ha portato a casa il titolo di campione italiano di categoria nel 2023 e il decimo posto nel mondiale, sempre di categoria, nel 2024.

Che stagione sarà per il pilota reggiano lo scopriremo molto presto.

Il campionato italiano, che comprende cinque gare in calendario, comincia infatti il cinque aprile con la gara a Castiglione Fiorentino, mentre quello regionale ha una gara in più in cartellone e anticipa l’inizio delle competizioni al 23 marzo.