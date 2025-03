Bassi, cuore granata: "La dirigenza neroverde ha perso un’occasione"

"Ragionando non solo da tifoso ma anche da amministratore, mi auguro che un pomeriggio di sport sia solo di sport". Lo ha dichiarato il vicesindaco Lanfranco de Franco martedì sera ospite della trasmissione ‘Severi ma giusti’ sul canale fb Face Regia 1919. Nella live è emersa anche l’ipotesi di giocare a porte chiuse. "C’è un buon rapporto tra le tifoserie, all’andata era andato tutto bene - ha sottolineato de Franco -. Vista la disponibilità delle tifoserie all’inversione, ci auguravamo che ci fosse anche da parte della società. Oltre in consiglio comunale, anche in varie interlocuzioni abbiamo portato avanti questa istanza. L’auspicio ora è che vada tutto liscio".

L’appello del vicesindaco è ai 2-3mila dal cuore granata sgomenti per la decisione di "relegarli" ad assistere al match dalla Curva Nord oppure dalla Tribuna Est, settore nord. Un altro tifoso è Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera, che ieri ha ribadito di schierarsi con chi sabato non metterà piede allo stadio; su Facebook, usando l’hashtag #siopero, ha scritto: "Non prenderò parte alla trasferta della Reggiana a Reggio Emilia. La curva nord è troppo lontana e i soldi del biglietto preferisco non vadano lì. Per chi non ha Dazn, ho qualche posto sul divano".

Amarezza l’esprime anche l’avvocato Claudio Bassi, che come consigliere comunale di Forza Italia aveva portato in Sala del Tricolore il documento "inverti-curve" poi approvato all’unanimità: "Al di là dell’aspetto politico, in Consiglio volevamo favorire una festa dello Sport ma così non sarà se ci sarà la diserzione dello stadio da parte dei tifosi granata o se la tifoseria creerà problemi. Questa poteva essere un’occasione per fare riavvicinare la dirigenza del Sassuolo alla tifoseria granata. Hanno perso un’occasione importante. Io ero sinceramente convito che con un po’ di buon senso il Sassuolo potesse scrivere una pagina diversa".

Bassi annuncia poi: "Farò interpellanze ed altre iniziative politiche. Capisco che loro sono i padroni dello stadio, ma qui siamo a Reggio e le loro argomentazioni sono inqualificabili. La Curva Sud è sempre stata la nostra sede: anche quando venne il Carpi, che allora non aveva un suo stadio, fece il bel gesto di cederla ai granata". Un pensiero preoccupato infine Bassi lo manda alla squadra: "Se in migliaia staranno fuori, il clima sarà pesante per chi comunque deve combattere per salvarsi e dovrebbe scendere in campo serenamente".

