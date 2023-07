Bassi: "Il sindaco spieghi i ritardi"

Interpellanza del consigliere comunale Claudio Bassi (Fi) sul centro sportivo di via Agosti. "Considerato che a inizio febbraio il sindaco e l’assessore Curioni affermarono che il primo stralcio lavori (montaggio del fabbricato ex aula bunker del Tribunale, riadibito a spogliatoi) si sarebbe concluso a maggio 2023 e che per il secondo stralcio (realizzazione di un campo in erba sintetica) si stava stilando il progetto esecutivo con previsione di consegna dei lavori a fine 2023", Bassi segnala che in vista della ripresa dell’attività della Reggiana Calcio "non si ha conoscenza certa della conclusione dei lavori del primo stralcio, mentre per il secondo pare non sia nemmeno stato pubblicato il bando pubblico per assegnare l’appalto". Bassi chiede ragione dei ritardi e "quale sia la situazione per le Società Football Americano Hogs e Progetto Aurora", poichè "parte dei campi loro destinati sarebbero in coabitazione con la Associazione Calcio Reggiana".