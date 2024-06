Bassi, il veterano di Sala Tricolore: "Sono pronto a battagliare ancora"

Un veterano del consiglio comunale. Un profondo conoscitore dei problemi della città. L’avvocato Claudio Bassi si è riconfermato anche quest’anno in Sala del Tricolore, forte delle 356 preferenze che lo pongono come il più votato della lista di Forza Italia, a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Tarquini. Da quindici anni Bassi siede nel parlamentino di piazza Prampolini, a cui ne vanno aggiunti altri dieci come presidente della circoscrizione del Centro storico.

Avvocato, come giudica l’esito del voto?

"Deludente. I numeri sono chiari: qualcosa nel centrodestra non è andato. Analizzando l’andamento dei partiti, c’è stata una migrazione di voti da FI e dalla Lega verso Tarquini".

Quali sono, secondo lei, le priorità di cui occuparsi?

"Le cose da fare sono tante, a partire dalla sicurezza: penso alla zona della stazione ferroviaria, ai giardini pubblici, all’Isolato San Rocco, all’ex Polveriera, senza trascurare le frazioni. Appena possibile, farò atti a favore della sicurezza per l’esercito in stazione e per l’assunzione di 40 nuovi agenti della polizia locale, di cui c’è necessità: ricordo che un tempo c’era la figura del poliziotto di quartiere".

Cosa andrebbe fatto per il centro storico?

"Serve un’accessibilità agevole e sicura. In passato con l’ex assessore Paolo Gandolfi studiammo il Park Vittoria, un’opportunità persa: doveva includere 600 posti per chi doveva raggiungere il centro e 400 come parcheggi privati, ma poi fu limitato e oggi non include spazi per chi vuole venire dentro l’esagono. Il mercato coperto si è rivelato un fallimento: in commissione il direttore prospettò un milione di visitatori all’anno, invece... Pensavo che diventasse una vetrina di prodotti enogastronomici reggiani, invece a parte un piccolo stand non c’è nulla. Sulla valorizzazione del turismo, la ‘Destinazione Emilia’ che unisce Parma, Piacenza e Reggio è deleteria perché la nostra città viene messa da parte: meglio cercare un asse con Modena, Parma e magari Mantova. Si può anche pensare a una metropolitana di superficie alla Tav".

Un problema lamentato è la viabilità.

"Bisogna risolvere gli intoppi sui passaggi a livello della via Emilia verso Parma e soprattutto verso Modena, punto quest’ultimo in cui già dalle 6 inizia la coda. Manca una circonvallazione vera e propria, ora ininidonea a far defluire il traffico. E poi non capisco perché da via Makallè non si possa svoltare a sinistra in viale Isonzo: ne parlai con l’ex assessore Gandolfi, si pensò a una rotonda ma poi non se ne fece nulla".

Dal centrodestra avete lanciato la proposta di "cambiamento", ma alla fine i reggiani hanno scelto la conservazione. Perché?

"I cittadini hanno avuto paura dell’alternanza. In due mesi di banchetti, ho sentito tanti invocare una svolta, ma poi non se la sono sentita. Tre giorni prima del voto, ho incontrato alcuni commercianti che hanno criticato la maggioranza, ma poi hanno detto che avrebbero votato centrosinistra per tradizione familiare. Eppure la democrazia è simbolo di alternanza: se il centrodestra non fosse andato bene, dopo cinque anni lo si sarebbe potuto rimandare a casa".

Come imposterà i prossimi cinque anni in Sala del Tricolore? "Ho sempre auspicato il dialogo. Noi consiglieri di minoranza cerchiamo di fare il bene della città, ma in passato abbiamo trovato chiusura nella giunta. Siamo mossi dal senso civico: oltre al consiglio comunale, partecipiamo quasi tutti i giorni alle commissioni, percependo in media 244 euro al mese. La nostra opposizione può essere dialogante, ma anche di scontro, come quando in passato chiesi le dimissioni di due assessori".