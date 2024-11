Basta abusi sulle donne, il grido di chi le difende: “Una denuncia al giorno”

Reggio Emilia, 25 novembre 2024 – Il telefono del Centro antiviolenza non smette di squillare. Tanto che a Reggio “ogni giorno una nuova donna chiede aiuto”. Sono italiane, sono straniere. Sono madri, sono nonne. Ma sono anche minorenni. Chiedono supporto: il partner è geloso, il figlio è violento. A lavoro subiscono molestie. E il numero delle donne accolte nella Casa delle donne in via Melegari cresce. Ne abbiamo parlato con A.Q., che chiede l’anonimato per il ruolo che ha. Lei è un’operatrice, ma anche una socia di ‘Nondasola’, l’associazione che dal 1997 gestisce il Centro antiviolenza della città.

Quante richieste arrivano?

“In media registriamo una donna nuova al giorno. Come diciamo sempre, la violenza è trasversale: al centralino chiamano ragazze dai 18 anni ai 90 anni. Non ci sono limiti. Le minorenni, per questioni di carattere legale, purtroppo non possiamo accoglierle; loro spesso ci contattano dopo averci conosciute a scuola. Le donne più anziane, invece, a volte ci chiamano dopo anni di matrimonio, in certi casi solo dopo che il marito è deceduto. Hanno bisogno di raccontare a qualcuno quello che hanno vissuto”.

A Reggio la violenza in quali contesti si insidia di più?

“Principalmente in quelli di intimità, quindi nella coppia. Ma arrivano telefonate anche perché si subisce violenza da parte dei figli. E non solo, ci sono violenze sessuali da parte di sconosciuti e molestie sessuali sul lavoro, quest’ultima è una piccola parte ma esiste”.

Ci sono segnali da non sottovalutare in una coppia?

“Provocatoriamente dico che dovremmo invece focalizzarci sulle responsabilità dell’uomo che agisce questa violenza. I segnali percepiti possono essere soggettivi; bisogna sempre e soprattutto tenere conto che ogni donna ha i suoi tempi. Sentire che qualcosa non va, e voler capire meglio cosa non sta andando nella relazione, è però un buon motivo per chiamare il Centro antiviolenza”.

Quando si è avvicinata all’associazione Nondasola?

“In terza superiore, quando alcune socie sono entrate in classe portando temi di prevenzione. Poi, le ho rincontrate nel 2016 e ho deciso di frequentare il corso per le nuove volontarie all’interno del centro antiviolenza. Sentivo che il mio ruolo di donna, così come la società lo stava imponendo, non mi piaceva; cercavo un luogo dove potessi trovare donne di diverse generazioni con la mia stessa voglia di cambiamento”.

Ricorda ancora la prima telefonata a cui rispose?

“Come se fosse ieri. Il telefono suonava e io ero un po’ spaventata; quella poteva essere una richiesta di informazioni o il racconto di una situazione grave e molto pericolosa. Dall’altra parte del telefono c’era una voce giovane a parlarmi: non sapeva se quello che stava vivendo fosse una violenza, in realtà lo era a tutti gli effetti. Ai tempi, ammetto che quella telefonata mi stupì. Con l’esperienza invece ho capito che sono tante le situazioni che si presentano: donne che vogliono capire se quello che stanno vivendo non è amore ma violenza. Ho parlato con donne che nella telefonata non hanno mai nominato quello che stavano subendo, ma ne erano consapevoli”.

Com’è stato?

“Tosto. Fondamentale la presenza dell’operatrice con me. La donna del colloquio era molto giovane e denunciava una violenza sessuale; di lei mi colpì il modo in cui parlava di quel momento. Oggi invece entro con meno incertezza nel colloquio grazie all’esperienza che ho maturato, nonostante ogni donna porti situazioni diverse che spingono ognuna di noi a interrogarci sempre profondamente”.

Le esperienze di queste donne le portate a casa?

”Sì. A volte con rabbia, stai male per quello che hai ascoltato. Però ci aiuta la condivisione con l’altra: nello spazio del colloquio siamo in tre. Sapere che una donna ha vissuto quelle cose fa sì che quel dolore raccontato diventi anche il tuo”.