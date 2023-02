"Basta coi furti di rame al cimitero Vanno intensificati i controlli"

CADELBOSCO SOPRA

"Dopo il furto di rame avvenuto in una cappella di famiglia al cimitero di Villa Argine di Cadelbosco Sopra occorre vigilare e potenziare i controlli per evitare che simili episodi possano accadere ancora". L’allarme è lanciato da Marino Zani, consigliere comunale a Cadelbosco Sopra, di fronte all’episodio accaduto lo scorso fine settimana, con danni evidenti lasciati al cimitero frazionale, dove i ladri sono entrati dopo aver forzato e reso inutilizzabile il sistema di apertura automatica del cancello principale del camposanto.

"I ladri hanno puntato a una cappella del cimitero – dice Zani – ma di quelle strutture ce ne sono diverse nei nostri cimiteri. Se dovessero restare impuniti, i ladri potrebbero essere invogliati a proseguire le scorribande. E questo provocherebbe ulteriore danno e tensione nei cittadini. Diverse cappelle cimiteriali sono realizzate in rame. Oltre al danno, questi gesti rappresentano anche un grave affronto verso il ricordo dei nostri cari, i cui resti si trovano in cimitero. Credo che sia necessario un maggiore impegno per prevenire questi reati".