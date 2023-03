"Basta con la cultura del sospetto diffamatoria Procedure svolte nel rispetto delle normative"

"Una prima risposta ad una serie di affermazioni che possono ingenerare una infondata cultura del sospetto, che l’Amministrazione respinge con fermezza, e considerazioni diffamatorie nei confronti della stessa, da cui intende difendersi". Arriva a stretto giro la replica del municipio all’esposto depositato ieri in procura dai consiglieri di opposizione sul presunto mancato rispetto del Codice degli appalti per l’assegnazione della gestione dei parcheggi alla stazione dell’Alta Velocità: "L’affidamento dei servizi di gestione dei parcheggi alla Stazione Av Mediopadana ha rispettato tutte le norme e i vincoli previsti dal Codice degli Appalti". Alla gara d’appalto andata deserta a marzo 2022 "ha fatto seguito la candidatura di un raggruppamento temporaneo di imprese che ha confermato le condizioni dell’appalto con ulteriori migliorie. Non è vero che non siano state espletate procedure di evidenza pubblica – spiega il Comune in una nota – A seguito di tale procedura, che si è regolarmente svolta non essendo pervenute offerte, si è affidato, con procedura negoziata, all’unico operatore economico resosi disponibile". In merito a quanto specificato all’articolo 63 del codice degli Appalti (indagine di mercato e inviti a 5 aziende considerate idonee), il Comune, infine, precisa: "A fronte della proposta di un operatore che, appena scaduta la gara, accetta tutte le condizioni del bando, l’indagine di mercato può intendersi già svolta col bando andato deserto e l’aggiudicazione diretta all’operatore è motivata dall’oggettiva assenza di concorrenza sul mercato".

Ni. Bo.