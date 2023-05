"Basta con l’abbandono dei rifiuti, bisogna installare fototrappole"

Non si fermano le segnalazioni di abbandono rifiuti. Nuovi episodi sono stati documentati dal consigliere comunale Marco Signori, di Alternativa Bagnolo, dopo un sopralluogo nella zona di via don Montagna, a San Tomaso, nel parcheggio della piscina, nel quartiere Soave e in via Casaletto. "L’impunità crea imitazione, la proverbiale finestra rotta che non viene riparata induce altri atti vandalici, avviando una spirale di degrado. Reprimere severamente vandalismi e piccoli reati, viceversa, crea un’apparenza di legalità e ordine riducendo le possibilità che siano commessi crimini peggiori", dice Signori. Che aggiunge: "L’installazione delle fototrappole, sempre che ulteriori intoppi burocratici non si frappongano, potrà aiutare a contrastare le condotte incivili, trasgressive e asociali. Ma non basta. Occorre investire in sicurezza a 360 gradi a partire dal personale, distraendo se necessario risorse da altri capitoli di bilancio, perché la tranquillità dei cittadini è un bene che non ha prezzo".