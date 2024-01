"Basta con l’indifferenza: avviciniamo queste persone"

"Davanti a questo, alla luce della tragedia di questa notte, tutti i reggiani, cittadini e istituzioni, devono rimboccarsi le maniche. Non si può far finta di nulla. Bisogna trovare il modo per stare in mezzo a queste persone, piano piano, qui parliamo di coscienza civile e nessuno è esente da questo. E le istituzioni devono aiutare e favorire questo processo di avvicinamento. Non è sufficiente la passeggiata che uno fa una volta all’anno, non servono a nulla i comunicati stampa, ma va trovato il modo di stare lì, di incontrare queste persone. Basta con lo svuotare di servizi quella zona, bisogna invece riempirla, e di contenuti". Così Claudio Melioli del caffè letterario Binario 49, in via Turri: spazio unico nel suo genere, lavora per la cultura e l’integrazione. Un presidio di speranza in quella zona. In attività i suoi vari sportelli, dal doposcuola per i ragazzi del quartiere all’avvocato di strada, giusto per citarne alcuni. Perché il Binari è conosciuto per la sua agenda culturale ma dietro c’è "un grandissimo lavoro di rete con le associazioni", sottolinea Melioli, che conferma la sensazione – diffusa in città – di un peggioramento della situazione sicurezza nell’ultimo anno. "La chiusura delle Reggiane, che pure andava fatta – riflette Melioli – non è stata però accompagnata fino in fondo. È come l’acqua, o la asciughi o la macchia di umidità te la ritrovi da un’altra parte. Quelle persone andrebbero accompagnate una ad una, so che è difficilissimo, ma è l’unico modo. Nell’emergenza possiamo anche mettere telecamere e controlli, va benissimo, ma resterebbe sempre una soluzione tampone. Si può anche tamponare con le forze dell’ordine, ma poi bisogna riempire quegli spazi con i contenuti. Se invece si continua a svuotare la zona, a portare via servizi, non si avrà più nemmeno un motivo di passare da quelle parti. E torneremo sempre al punto di partenza". Non dimentichiamo che dietro c’è una condizione di dolore, che dietro ciascuna di queste persone, che in modo generico vengono definite ‘degrado della zona stazione’, ci sono tragedie, sofferenze, disperazione per non sapere dove stare e come arrivare alla sera".

"Non ci vengano a dire ancora che tutto questo è normalità – il pensiero di Gianni Felici del comitato viale IV Novembre –, risse e violenze sono all’ordine del giorno e ormai la gente si volta dall’altra parte, fa finta di nulla, e lo stesso fanno le istituzioni. Noi non vogliamo questo, anzi vogliamo essere solidali, aiutare queste persone è giusto. Le istituzioni però devono intervenire, lo chiediamo da tempo. Si può cominciare anche dalle piccole cose, un contributo visivo, estetico ad esempio, dando decoro a questa zona. Qui, invece, la gente ha paura. È ancora possibile vivere nel quartiere, non dico di no, ma dobbiamo essere tutelati – incalza Felici –. Serve un presidio fisso e, se non dovesse bastare, che mandino l’esercito. Perché la prefettura non si attiva in merito?".

c.g.