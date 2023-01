"Basta dire che sono contro le interdittive antimafia"

"Adesso basta, non si dica più che sono contro le interdittive. Non è così, lungi da me solo pensarlo e non ho nulla contro il prefetto Rolli". È il grido di Antonio Ceraso, neo sindaco di Cutro, che era finito al centro delle polemiche durante la sua visita a Reggio in campagna elettorale. "Fermo restando che gli inquirenti, certo, hanno le loro motivazioni nella creazione della black list, si punisca effettivamente chi delinque, perché altrimenti si finisce tutti nello stesso calderone", aveva detto. Contro di lui si erano scagliati diversi politici della provincia. In ultimo, pochi giorni fa, la presidente di Agende Rosse, Magda Maria Valenti nell’ambito del caso della consulta della legalità ("Avevamo richiesto una convocazione urgente dopo le dichiarazioni di Ceraso contro le interdittive"). Il primo cittadino calabrese non ci sta: "Sono sconcertato, queste sono falsità. Come si permette? Non ho mai detto che sono contro le interdittive. Anzi, ho sempre detto che sono disposto a venire a Reggio, a prendere uno per uno gli ’ndranghetisti e processarli in piazza. E che in ogni processo di ’ndrangheta, farò costituire il Comune di Cutro come parte civile. Inoltre ho sempre detto che i voti dei mafiosi non li voglio. E questo l’ho detto a Cutro, mentre a Reggio, se proprio vogliamo, non l’ho mai sentito dire da nessuno... Chi dice che sono contro la legalità, offende la mia storia personale fatta di un impegno cinquantennale dalla parte giusta della barricata. Sono stato un comandante di polizia, ho sequestrato e confiscato case dei malavitosi". Ceraso poi cerca di farsi intendere meglio: "Plaudo alla magistratura che ha scardinato il cancro della criminalità organizzata sia a Reggio sia a Cutro. Ho solo detto una frase: le mele marce ci sono dappertutto e laddove sia possibile, si verifichi con certosina attenzione che non ci vadano di mezzo persone che non c’entrato nulla. Tutto qua. Ma non ho mai pensato che il prefetto stia facendo male il suo lavoro". Poi ci tiene ad aggiungere: "Gli ultimi arresti riguardo al sistema degli appalti sulla ricostruzione post sisma a Mantova (il caso Todaro, ndr) fa emergere un quadro di compiacenza da parte di imprenditori locali. Loro non sono mele marce? Oppure dobbiamo dire che tutti gli imprenditori reggiani sono collusi...?".

dan. p.