Basta discariche in paese: "Fototrappole e sanzioni"

Stop agli incivili abbandoni di rifiuti. Finalmente anche Bibbiano si dota di occhi elettronici diretti dall’intelligenza artificiale per cogliere sul fatto chi provoca degrado urbano e sporca l’ambiente conferendo in modo scorretto il "rusco" o addirittura lo lascia in aree non preposte alla raccolta.

Una vecchia battaglia dell’opposizione di sinistra (Bibbiano Bene comune) non più presente in Consiglio comunale, e che l’attuale amministrazione ha fatto propria e portato avanti.

Martedì 4 marzo così, con i soli voti della maggioranza, è stata approvata la variazione di bilancio che dispone, tra le altre misure, i fondi necessari per l’attivazione di un servizio sperimentale di videosorveglianza mobile tramite fototrappole a noleggio.

"Da mesi stiamo lavorando per costruire le condizioni per l’affidamento del servizio – dichiara il sindaco Stefano Marazzi – Abbiamo preferito far parlare i fatti agli annunci perché questo è il nostro modo di operare. Tanto abbiamo promesso e tanto dobbiamo ai cittadini".

Spiegano dal municipio, che che gli abbandoni di rifiuti "non sono accettabili in primo luogo per la tutela dell’ambiente e in secondo luogo per il rispetto delle tante persone che ogni giorno si sforzano di rispettare le regole, dimostrando grande senso civico".

"L’Amministrazione – spiega una nota – ha ritenuto necessario dare un netto segnale di deterrenza, al quale continueranno ad affiancarsi azioni educative e di sensibilizzazione in materia di corretto conferimento".

Sono previsti "importanti investimenti, in quanto il servizio è di elevata qualità e sfrutta le migliori tecnologie attualmente disponibili, come l’intelligenza artificiale".

"I costi sostenuti per il noleggio della strumentazione saranno sostenuti dalla Tari (tariffa rifiuti) e compensati in parte dalle entrate derivanti dalle sanzioni".