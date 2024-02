"Basta ’illustri’, schieriamo. Aragona"

di Angelo Santoro*

Ancora un nome come possibile candidato Sindaco di Centro Destra, l’ultima indiscrezione pare essere quello di una donna; certo che continuando così alle prossime elezioni amministrative si rischia la disfatta anticipata. Infatti, sembra che l’elettore si stia già chiedendo come sia possibile amministrare la città di Reggio Emilia se non c’è unione e determinazione tra le componenti liberali! Eppure ci sarebbero state due soluzioni incontestabili alla scelta di un nome competitivo: la prima quella di indicare da subito il Responsabile del partito di maggioranza relativa, (...)

*ex consigliere di Scandiano