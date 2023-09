Basta incidenti, i residenti vogliono sicurezza

L’incidente tra auto e furgone, con una donna ferita in modo piuttosto serio, avvenuto l’altra sera, ha fatto tornare di attualità i problemi di sicurezza all’incrocio tra via Parma e via Argine Mola. L’incrocio, in seguito a gravi incidenti avvenuti in passato, è stato dotato di un semaforo lampeggiate e un dosso. Ma pare non bastare. "Si intervenga con ulteriori soluzioni – chiedono alcuni residenti – perché quella strada continua a essere molto pericolosa".