"Basta rifiuti abbandonati in giro". La minoranza chiede le telecamere

Una stretta sul fenomeno dei ’furbetti’ che sistematicamente abbandonano rifiuti in giro. È quanto chiede Antonio Castagneti, consigliere comunale del Gruppo Centrodestra Bibbiano, al sindaco del comune della Val d’Enza, in una mozione che nelle intenzioni del consigliere sarà iscritta all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. "A Barco di Bibbiano – si legge nel documento – si ripete da tempo il problema dell’abbandono dei rifiuti. Nei giorni scorsi i cittadini hanno trovato cumuli abbandonati a terra in prossimità del centro di raccolta di Via Grisendi: carta, plastica, indumenti, zaini, peluche, portafogli e corrispondenza postale".

"Il ripetersi continuo nel tempo di questi episodi ha reso la situazione insostenibile per i cittadini e per il rischio ambientale conseguente" aggiunge Castagneti, ricordando che "la normativa sull’abbandono dei rifiuti prevede sanzioni severe che vengono raddoppiate in caso di abbandono di rifiuti pericolosi".

I sindaci dell’Unione Val d’Enza, insieme al comandante della polizia locale Grazioli, hanno "deciso di investire in strumentazione utile ai fini del controllo di tali infrazioni, quali telecamere e fototrappole" riferisce il consigliere. La richiesta espressa nei confronti del primo cittadino è quindi quella di "installare in tempi brevi" tali dispositivi nei pressi della discarica di Barco, e di "informare il consiglio comunale in merito al cronoprogramma del posizionamento di ulteriori impianti di videosorveglianza nei cosiddetti punti critici del nostro comune".

La stessa problematica aveva interessato, tra gli altri, il comune di Quattro Castella. A fine gennaio l’amministrazione aveva presentato un bilancio sulle sanzioni effettuate nel 2024 per mezzo delle telecamere: un totale di 62 sanzioni accertate e notificate dagli agenti della polizia locale dell’Unione Colline Matildiche, per 13.000 euro circa di multe comminate.