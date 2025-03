Basta solo una telefonata per prenotare una visita senologica gratuita

Arriva marzo, mese della Festa della Donna, e la mimosa della prevenzione viene regalata dalla Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tumori). Continua infatti la collaborazione tra Comune e Lilt: prenotando con una telefonata allo 0522 671858, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, tutte le donne di età compresa tra i 25 ed i 44 anni potranno prenotare una visita senologica gratuita che si terrà mercoledì 5 al mattino e lunedì 31 marzo al pomeriggio nella sede della Croce Bianca, in via Fellini 4.

Le visite saranno effettuate dai medici volontari per la prevenzione del tumore al seno (gradito, ma non obbligatorio, un contributo di 15 euro a sostegno delle attività di prevenzione). È possibile chiedere il certificato medico per giustificare l’assenza dal lavoro.

"Come amministrazione comunale abbiamo aderito anche quest’anno all’iniziativa – ha dichiarato la vicesindaca e assessora alle pari opportunità Monica Castellari (foto) – perché crediamo che si tratti di una campagna davvero importante per la salute delle donne. Il tradizionale appuntamento di marzo ci è sembrato l’occasione migliore per riproporre le visite. Ringrazio Lilt, Croce Bianca e il Gruppo Giovani di Calerno per aver prestato lo specchio per le visite, diventando promotore di prevenzione".

In occasione dell’8 Marzo, a Sant’Ilario alle 20,30 nel Parco Verde saranno installati messaggi e decorazioni, e svolte riflessioni. La stessa sera, al circolo Arci di Calerno si terrà una cena il cui ricavato sarà devoluto all’associazione antiviolenza NonDaSola.