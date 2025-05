"Basta traffico e smog". Nasce il comitato di lotta

Affollata assemblea, l’altra sera al centro sociale di Sorbolo Levante di Brescello, per la presentazione ufficiale del comitato "Liberiamo via Mantova da traffico e smog", che unisce Brescello e Sorbolo-Mezzani. Il presidente Enrica Frattini ha esposto gli obiettivi del gruppo, confermando l’avvio di una massiccia raccolta di firme. Presenti anche i sindaci di Brescello e Sorbolo-Mezzani, Carlo Fiumicino e Nicola Cesari, oltre al consigliere regionale Andrea Costa. I cittadini hanno espresso le loro preoccupazioni agli amministratori.

Ed è stata sollecitata la presenza di un rappresentante di Fer, per poter avere informazioni sul costante problema dei passaggi a livello abbattuti dagli automezzi con conseguente interruzione della viabilità anche sulla strada. Si chiede inoltre la presenza di un interlocutore istituzionale del Ministero delle Infrastrutture per avere risposte sul completamento della Cispadana, arteria viaria che permetterebbe di togliere traffico dai centri abitati, con la realizzazione di un nuovo ponte sull’Enza che debba essere chiuso al traffico ogni volta che il torrente supera la quota di undici metri a Sorbolo in caso di piena. Sull’argomento interviene anche Pietro Vignali, presidente del gruppo di Forza Italia in Regione, annunciando un’interrogazione: "Occorrono soluzioni, tra cui il miglioramento del percorso ferroviario da Parma a Suzzara che dovrebbe avvenire con la sua completa elettrificazione. E sarebbe importante la soppressione di passaggi a livello tra Sorbolo e Brescello, affacciati sull’ex Statale 62".

Antonio Lecci