"Basta vandalismi al parco. Subito le telecamere"

Danneggiamenti al Parco Enza, il candidato sindaco della lista civica ’Viviamo Montecchio’ Filippo Borghi stigmatizza l’ennesimo episodio ai danni del Parco: graffiti sui muri e arredi presi di mira.

"Proviamo soprattutto profonda vergogna di fronte al fatto che degli individui, probabilmente nostri concittadini, abbiano così poco rispetto della propria terra e del lavoro altrui. – afferma in una nota lo stesso Borghi - Questo episodio si somma, purtroppo, a plurimi e pregressi danneggiamenti verificatisi già lo scorso anno, evidenziando così lo stato di insicurezza in cui versa il parco, privo di qualsivoglia sorveglianza e quindi vulnerabile a danneggiamenti e turpitudini. Nonostante le sollecitazioni rivolte, negli anni, all’Amministrazione Comunale dalla lista "Viviamo Montecchio", al fine di intervenire con misure quali la recinzione perimetrale, l’illuminazione e la video sorveglianza per la riqualificazione e la messa in sicurezza del parco, nessuno di tali accorgimenti è stato attuato ed è notevole il dazio pagato dalla comunità e dalle casse comunali da un lato e i disagi patiti dai gestori dall’altro. Trovo molto curioso – spiega ancora il candidato sindaco di Viviamo Montecchio - che in una città ove i cittadini vengono (e ci può stare) spiati e multati per una errata gestione della spazzatura non si trovino fondi e volontà per poter sorvegliare chi ruba, devasta e compie reati contro il patrimonio e la persona. Nel luglio 2023 il Viminale aveva stanziato alla provincia di Reggio 570mila euro destinati alla videosorveglianza urbana - spiega Borghi - ma il nostro comune era fanalino di coda con i progetti in graduatoria con solo 20mila euro, a fronte degli 81mila di Bibbiano e 79mila di Poviglio".

"La maggioranza, a onor del vero, ha annunciato nel consiglio comunale di gennaio di aver ottenuto un contributo riguardante la collocazione di telecamere e il potenziamento dell’illuminazione. Mi rallegro di questa svolta, sperando venga realizzata il prima possibile, così come un’adeguata dotazione di servizi igienici. Apprezzabile l’installazione delle attrezzature per la "palestra sotto al cielo" che, insieme alle strutture per il corpo libero, crea un luogo di aggregazione dove poter svolgere una sana attività fisica all’ aperto. Non deve però rimanere una villa nella foresta, ma essere affiancata da altre strutture sportive, come l’ annunciato e promesso campo da beach volley. Senza i predetti presidi, tuttavia, rischiamo che nel giro di breve vengano danneggiate e vandalizzate anche queste ultime strutture installate. Borghi ricorda che "la rigenerazione e il rilancio del parco Enza e della sua arena", sono centrali nel suo programma.

Nina Reverberi