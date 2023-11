Bastonate al buttafuori. Minore nei guai

Bastonate al buttafuori della piscina: un minore, residente nel reggiano, è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali e porto abusivo di armi. Il giovane la scorsa estate, accompagnato dal padre, si era presentato ai carabinieri di Scandiano per denunciare un’aggressione da parte dell’addetto alla sicurezza della piscina del paese. I militari, grazie alla visione delle telecamere, hanno però scoperto che era stato il minore ad aggredire il buttafuori assieme a un complice. Una vicenda avvenuta in più step, tutti documentati dalle telecamere della piscina.

L’addetto alla sicurezza aveva notato all’esterno della struttura tre ragazzi a lui noti perché già la settimana precedente si erano resi responsabili di disordini. L’uomo ha quindi impedito il loro accesso. Uno dei tre si è allontanato, mentre il minore finito nei guai e l’amico sono riusciti ad entrare. L’addetto alla sicurezza ha invitato i due ragazzi ad uscire: il minorenne ha poi iniziato una colluttazione con l’uomo ed è stato accompagnato fuori. All’esterno il minore e l’amico hanno colpito con un bastone l’uomo e si sono allontanati. Il minorenne è poi tornato per chiedere la restituzione dei soldi dell’ingresso: è stato risarcito, ma ha iniziato una nuova colluttazione con l’addetto, colpito con un ombrello. L’addetto è riuscito a togliere l’ombrello al minore, denunciato al tribunale per i minorenni di Bologna. I carabinieri hanno avviato le indagini anche per individuare il complice.

m. b.