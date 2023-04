Reggio Emilia, bastonate e schiaffi alla moglie incinta: denunciato

Reggiolo (Reggio Emilia), 11 aprile 2023 - Bastonate, schiaffi e minacce di morte. È quanto ha dovuto subire dal marito violento una donna incinta residente a Reggio Emilia. Secondo il racconto che la vittima ha fornito ai carabinieri, l'uomo, un trentaquattrenne residente a Reggiolo, l'avrebbe più volte picchiata e minacciata perché pretendeva che lei ritirasse la denuncia per maltrattamenti già sporta in passato nei suoi confronti.

La donna, infatti, aveva denunciato il marito per maltrattamenti e poi si erano seprati. Nel 2022, però, hanno cominciato di nuovo a vedersi e a frequentarsi, senza tornare a convivere. Nonostante questo, le vessazioni, fisiche e psicologiche, non si erano mai interrotte. La vittima, infatti, ha raccontato ai militari dell'Arma che l'uomo, per convincerla e ritirare la vecchia denuncia, l'ha più volte afferrata per i capelli e per la gola fino a non farla respirare, minacciando di gettarla nel fiume o persino, in un'occasione, sbattendole la testa sul volante mentre erano in auto.

Il 26 marzo scorso, infine, la donna ha dovuto ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale (da cui è uscita con 15 giorni di prognosi) a causa delle ferite riportate dopo che il trentaquattrenne l'ha colpita a bastonate. In quell'occasione, la vittima ha raccontato tutto ai sanitari che hanno così allertato i carabinieri. L'uomo, quindi, deve ora rispondere dell'accusa di violenza domestica e lesioni aggravate. Inoltre il gip del tribunale di Reggio Emilia ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, oltre al divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, accogliendo la richiesta della procura. La donna, invece, è stata accompagnata in una struttura protetta.