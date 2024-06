Batosta del Pd, si dimette il segretario Debbi

Paolo Debbi, dopo la sconfitta alle elezioni amministrative, si è dimesso dall’incarico di segretario del Pd di Casalgrande. Debbi ha anche risposto alle critiche al Pd di Michele Brina, segretario della lista di maggioranza ‘Noi per Casalgrande’: "Ho letto le analisi del capo politico di Noi per Casalgrande Brina sulle recenti elezioni. Tutto prevedibile e scontato: del resto chi vince festeggia e chi perde spiega. Ma a noi non è concesso neppure spiegarlo da noi stessi dato che ci pensano i vincitori a dare lezioni, anche se non richieste". Debbi sostiene che Brina dipinge "un quadro del Pd di Casalgrande tutto suo, condito di luoghi comuni e distorsioni della realtà. Capisco faccia sempre comodo parlare del deus ex-machina che dai banchi del Parlamento designa e decide. O dei ‘soliti noti’ che decidono al posto di altri. Ma non è stato così". Per Debbi ogni passo è stato "sempre condiviso dal gruppo dirigente a partire dal segretario" e " frutto di un percorso di ascolto e confronto, a partire dalla scelta del candidato sindaco Berselli. Scelta della quale da segretario sono stato sostenitore e rimango convinto. Abbiamo commesso errori, il sottoscritto in primis: il risultato negativo è innegabile. Non siamo stati in grado di intercettare la comunità casalgrandese. Il sindaco rieletto ha saputo muoversi bene e capitalizzare in tutti i cinque anni del suo mandato un consenso crescente". Debbi ammette che in questi cinque anni "siamo rimasti troppo chiusi nelle nostre sedi o case in attesa della rivincita, mentre dovevamo stare in mezzo alle persone e capire i loro problemi. Un dato dimentica Brina: è vero un terzo degli elettori di centrosinistra ha scelto Daviddi, ma di sicuro tutto il centrodestra ha votato per Daviddi. Nell’assemblea degli iscritti di lunedì ho presentato le mie dimissioni da segretario del circolo e a giorni inizierà la fase congressuale. Il Pd ripartirà"

Matteo Barca