Battaglia a colpi di scatti. Gli alberi di Bosco Ospizio si trasformano in mostra a Fotografia Europea

La battaglia per salvare il Bosco Ospizio diventa una mostra di Fotografia Europea del circuito ‘Off’. "Il Bosco Ospizio i cammina – come l’esercito di rami shakespeariano – fino in centro storico, fino alla bottega del tatuatore Marco Sergiampietri in Via dei Due Gobbi 1/B", si legge in una nota inviata dal gruppo di ambientalisti. Con le foto del collettivo anonimo ‘Spontanee’, che ha immortalato nelle diverse stagioni gli scorci, le piante e gli animali dell’area verde, "si cercherà di farlo attraversare, anche fisicamente, da chi ancora non sa nulla né di esso né della battaglia sorta per difenderlo: mentre il bosco è, in queste settimane, sempre più minacciato e sempre più inaccessibile, protetto ora, per volontà di Conad, da pannellature altissime e macchine della vigilanza, e dalle querele scattate per chi ha tentato di fermare i lavori", illustra il collettivo.

Questo il testo che accompagna la mostra: "Crescere significa resistere. Vent’anni fa, dove c’erano macerie, è nato un bosco. Selvatico, indisciplinato, fuori dagli schemi. Un corpo potente, pieno di vita, che non si lascia addomesticare dagli sguardi o dalle aspettative. Un intreccio di radici e rami che si è fatto spazio nell’incertezza, senza chiedere il permesso. Oggi, a vent’anni, il bosco si trova di fronte a una scelta che non gli appartiene: essere cancellato per lasciare posto al cemento, all’ordine geometrico di nuovi edifici, alla fretta di chi non ha tempo per fermarsi a guardare. Ma il bosco non è solo. In lui vediamo il riflesso delle nostre stesse fragilità e forze, delle lotte che ci attraversano, della solitudine che non è mai davvero solitudine quando trova voci pronte a trasformarla. Questa mostra racconta il suo tempo, il suo essere giovane e già in bilico. Parla di crescita, di ribellione, di appartenenza. È l’impeto di un vento di resistenza. Avere vent’anni è un atto di lotta".

La mostra inaugura domani alle 19, e nei giorni inaugurali (escluso il 25 aprile, giorno in cui l’assemblea permanente del bosco partecipa al corteo cittadino) sarà aperta fino alle 23. Sulla pagina di Fotografia Europea e sui canali social del bosco sarà possibile conoscere il resto degli orari e gli eventi speciali che si susseguiranno fino alla chiusura della kermesse.