Battaglia della Sparavalle, ottantesimo anniversario: "Importante ricordare"

Ottanta anni dopo, nessun testimone né protagonista ha potuto raccontare ieri, in occasione dell’anniversario, l’evolversi della sanguinosa ‘battaglia della Sparavalle’, avvenuta il 10 giugno 1944. Scontro sulla statale 63 al culmine della Sparavalle fra nutrite truppe nazifasciste e uno sparuto gruppo di partigiani costretti allo sbandamento, mentre alcuni coraggiosi resistenti, di fronte a forze impari, hanno perso la vita sul terreno. Una celebrazione ancora molto sentita dagli abitanti dei comuni limitrofi tra cui Castelnovo Monti e Ventasso proprio perché quella battaglia avvenne sul confine dei due comuni in un punto strategico, costantemente difeso dalle truppe tedesche per via della Linea Gotica. Ieri hanno partecipato alla celebrazione tre comuni con il gonfalone: Castelnovo Monti con la consigliera Sabrina Fiori che ha parlato del contributo dato da Castelnovo alla Resistenza, Ventasso con il sindaco Enrico Ferretti che ha sottolineato l’importanza di mantenere vive queste ricorrenze, Toano col sindaco Vincenzo Volpi. ’Nello’ Wassilli Orlandi dell’Anpi ha ricordato il sacrificio di alcuni partigiani tra cui i cugini Ennio e Marino Gilioli barbaramente trucidati dai nazifascisti. La banda di Felina eseguendo alcuni brani tra cui Bella Ciao e l’Inno d’Italia ha accompagnato il corteo al monumento partigiani per la deposizione di omaggi floreali. Importante per la ‘memoria’ la presenza degli studenti dell’Ic ‘Ariosto’ di Ventasso e Vetto che, diretti dal maestro di musica Boni, hanno eseguito vari brani tra cui alcuni composti dallo stesso maestro su testi di poeti locali.

Settimo Baisi