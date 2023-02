Battaglia di Fabbrico, impegno per pace e libertà

Fabbrico (Reggio Emilia), 27 febbraio 2023 - A Fabbrico la ricorrenza della Battaglia del febbraio 1945 è giornata di festa solenne, come per il santo patrono. Aziende, scuole, negozi restano chiusi per la giornata festiva in paese. E in centinaia si ritrovano per ricordare l’evento bellico di 78 anni fa, con il corteo che parte da via Roma per raggiungere il monumento ai Caduti di via Pozzi, a due passi dalla storica villa Ferretti, teatro dello scontro a fuoco tra i partigiani e i militi della Rsi, a poche settimane dalla fine del secondo conflitto mondiale. Un’occasione per riflettere sui temi attuali, quelli della libertà e democrazia, ma anche argomenti come la migrazione, la politica e la disaffezione dei cittadini verso i meccanismi che portano alla rappresentanza delle istituzioni.

Lo ha ribadito Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Anpi, incaricato quest’anno dell’orazione ufficiale della cerimonia. Pagliarulo ha chiesto con forza un maggiore impegno per ricucire questo strappo tra politica e cittadini, che viene evidenziato pure dalla crescente astensione al momento del voto. Il corteo ha raggiunto il monumento ai Caduti dove, con le autorità guidate dal sindaco locale, Roberto Ferrari, è stata deposta una corona, mentre si intonava l’inno nazionale. Il parroco, don Gino Bolognesi, ha impartito la benedizione religiosa. Poi, sempre con i gonfaloni di numerosi Comuni, si è rientrati in centro, per i saluti istituzionali e gli interventi dei relatori. Fra loro anche Jasmin Fahim, attivista italo iraniana, la quale ha raccontato dei soprusi e della privazione delle libertà in Iran, paragonando l’attuale lotta nel suo Paese con la Resistenza nata in Italia degli anni Quaranta. Presenti nei pressi di Villa Ferretti anche i rappresentanti del Centro Studi Italia e Unione Combattenti Rsi, per rendere omaggio ai militari della Rsi caduti nello scontro coi partigiani, il 27 febbraio 1945. Il gruppo ha pure dedicato un ricordo a Giacomo Ghisi, che fu protagonista di quell’evento bellico. Forte la presenza di forze dell’ordine. Ma, come sempre, non ci sono stati problemi di ordine pubblico. La cerimonia ufficiale si è conclusa con il pranzo della Resistenza alla mensa del paese.