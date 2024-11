"Battaglierò all’opposizione"

"Così come ho fatto a Reggio, continuerò a portare avanti le mie battaglie anche in Regione". Promette un’opposizione dura, ma restando sui temi, Alessandro Aragona, l’uncio consigliere reggiano eletto tra le fila del centrodestra. Il coordinatore provinciale e vicecoordinatore regionale di Fratelli d’Italia, partito per la quale era capolista ottenendo 3.087 preferenze da solo. "Da subito vorrei contribuire alla messa a punto di un piano straordinario per la sicurezza dei centri storici che preveda immediatamente un bando di assunzioni per la polizia locale per rimpolpare gli organici. A Reggio ad esempio siamo in carenza di circa 30-40 unità". E ancora: "Occorre un avanzamento rapido delle opere e delle infrastrutture fondamentali per il nostro territorio quali la via Emilia-bis e la Diga di Vetto – continua Aragona – Non solo, in consiglio regionale chiederò più risorse per le aree interne, ma anche per il turismo. Senza tralasciare le questioni deficitarie sulle quali siamo rimasti indietro rispetto a tanti altri territori". Aragona poi ammette la sconfitta di coalizione e con grande sportività ci tiene a "fare i complimenti a de Pascale per la vittoria netta e meritata. Ma altrettanto voglio ringraziare Elena Ugolini (candidata governatrice del centrodestra, ndr) per essersi messa in gioco in una competizione che sapevamo essere dura". Infine, analizza il voto: "Il risultato non ci soddisfa come coalizione, al contrario siamo contenti appieno dei numeri portati da Fratelli d’Italia sul Comune di Reggio e su tutta la provincia, a testimonianza della forza della nostra lista che magari qualcuno pensava fosse piu debole rispetto alle altre, invece ha dimostrato di essere competitiva con persone che hanno portato qualità e competenze, riuscendo a fare un ottimo risultato su tutto il territorio provnciale".

dan. p.