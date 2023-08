Batteri nell’acqua, ordinanza: "Non bevetela"

di Settimo Baisi

Batteri nell’acqua potabile dell’acquedotto privato di Casale della Pietra. I valori alterati sono emersi da un controllo dell’Ausl che ha informato il responsabile dell’acquedotto e il Comune di Castelnovo Monti. Il sindaco Enrico Bini ha emesso un’ordinanza con la quale vieta, fino a nuovo ordine, gli usi domestici dell’acqua proveniente dall’acquedotto. Il presidente Enrico Toschi ha inviato all’Ausl nuovi campioni d’acqua per effettuare altre analisi: ora si è in attesa del risultato.

L’Acquedotto Rurale di Bismantova serve una trentina di famiglie e alcune aziende agricole della frazione Casale della Pietra a nord di Bismantova. Neo presidente è Enrico Toschi. L’acqua è stata prelevata dall’Ausl dall’unica fontana del paese, ora chiusa: all’esame è risultata con valori di ‘Escherichia Coli’ più alti di quanto previsto dalle norme sanitarie. Da qui la segnalazione al sindaco e l’ordinanza di sospensione dell’uso domestico dell’acqua e degli intervenire per ripristinare con urgenza i parametri previsti dalla legge, con l’obbligo da parte degli organi competenti di sovraintendere e vigilare sul ripristino.

Il prelievo di un campione d’acqua nella fontana pubblica collegata all’acquedotto del paese era stato eseguito l’8 agosto dal Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, tutti facenti riferimento all’Ausl di Reggio. Le analisi nei laboratori di Arpae hanno evidenziato "il superamento dei valori di parametro previsto per Escherichia Coli", come riportato nell’ordinanza del 12 agosto emessa dal sindaco Enrico Bini e r pubblicata all’Albo Pretorio, in municipio.

L’Escherichia Coli è definita in un documento ufficiale del Ministero della Salute "il microrganismo che, tra tutti i coliformi, meglio si presta a essere utilizzato come indicatore specifico d’inquinamento fecale, ed è il primo parametro da valutare nei programmi di monitoraggio dell’acqua". Da qui è scattata quindi, l’ordinanza emessa con urgenza dal comunale, nella quale si ordina al gestore dell’acquedotto di Casale della Pietra "di provvedere all’identificazione e l’eliminazione delle cause di inquinamento; verifica degli impianti di trattamento (lampada UV e cloro); della sanificazione di tutte le strutture della rete; di mettere in campo tutti i possibili interventi tecnici atti ad assicurare il mantenimento nel tempo delle condizioni di potabilità dell’acqua erogata; della verifica analitica in autocontrollo attraverso laboratorio accreditato (prelievo campione ed analisi) dandone successiva opportuna informazione al Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione".

Contestualmente "la Polizia Municipale e il Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Castelnovo Monti sono incaricati della verifica dell’ottemperanza della presente ordinanza".

Il presidente dell’Acquedotto Rurale, Enrico Toschi, punta ad anticipare i tempi: "In primo luogo abbiamo subito avvertito telefonicamente gli utenti del nostro acquedotto invitandoli a non utilizzare l’acqua per usi domestici, ma solo per innaffiare gli orti. La fontana del paese è chiusa. Siamo subito intervenuto per controlli e bonifica come richiesto. Ora attendiamo l’esito dei nuovi campioni dell’acqua inviati all’Ausl per le analisi. Nessuno è rimasto senza acqua perché tutti o quasi, qui, sono collegati anche con la rete Iren, hanno quindi un doppio collegamento".