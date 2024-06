Battistello resta al Lenz. Bibbiano/San Polo, aspettando il ripescaggio ecco Grisendi

In serie D, in casa Lentigione confermato in rosa Andrea Battistello, centrocampista del 1998 che in carriera ha giocato anche con Castanese, Ticino, Caronnese, Stresa, Varese, Inveruno e ha fatto le giovanili nella Reggiana, fino alla Primavera granata. Aspettando la ratifica del ripescaggio in Eccellenza – che sembra ormai cosa certa – il Bibbiano/San Polo potrà contare sulla spinta del terzino mancino Matteo Grisendi, classe 2001 cresciuto nelle Terre Matildiche, e ha giocato con Vezzano e nelle ultime quattro stagioni col Montecavolo. Colpo importante per la Fidentina, che si è salvata ai playout di Eccellenza: ritorna l’esperto attaccante Andrea Bedotti, classe 1991 che arriva dal Montecchio, e che nel reggiano ha segnato tanti gol nelle ultime stagioni. Un giovane su cui la Sammartinese, in Promozione, punta molto rimane: si tratta del 2006 Cristian Berselli, difensore che ha appena vinto il torneo di Reggiolo proprio con la juniores neroverde. Colpo del Campagnola, che sta facendo diverse operazioni in queste ore: preso l’esterno offensivo del 2000 Diego Ricciotti, che nelle scorse annate ha fatto esperienze importanti. Ha indossato la fascia da capitano della Primavera del Carpi, poi ha avuto trascorsi in Serie D con l’Alfonsine e in Eccellenza col Del Duca Grama. Poi stagioni nelle Marche, e oggi il ritorno in Emilia al Campagnola. In Prima un’altra conferma per il Daino Santa Croce: resta il portiere Andrea Pellicciari, classe 1994. In Seconda il San Faustino, che ha mantenuto la categoria nel campionato appena concluso, potrà schierare nel reparto difensivo Tommaso Fontanesi, classe 2004 che proviene dalla Rubierse, con la quale un anno fa ha vinto il campionato di Seconda.

g.m.