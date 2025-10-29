Battistessa ora avrebbe cent’anni: "Fu un sindaco saggio e avveduto"

Ma che senso ha uno sport così?
CronacaBattistessa ora avrebbe cent’anni: "Fu un sindaco saggio e avveduto"
29 ott 2025
SETTIMO BAISI
Cronaca
Ruffini (Pd) ricorda la figura dell’amministratore "Voleva una montagna aperta a nuovi contributi culturali".

Sabato si è celebrato il centenario della nascita di Giuseppe Battistessa, combattente ed onesto amministratore dell’immediato dopoguerra, deceduto 12 anni fa. Partigiano e sindaco storico del comune di Castelnovo Monti e per un certo periodo anche di Villa Minozzo, Battistessa è stato un amministratore di ampie vedute, sempre pronto a dare saggi consigli a colleghi fino all’ultimo, sempre nell’interesse della comunità.

Battistessa fu anche presidente del Consorzio dell’Ospedale Sant’Anna e collaborò attivamente alla trasformazione da clinica privata ad ospedale pubblico: una vera conquista. Credeva nello sviluppo e nella crescita di Castelnovo e di tutta la montagna introducendo nuove idee e nuovi progetti come la realizzazione dell’Istituto musicale, la piscina per consentire a tutti di esercitare il nuoto, l’avvio del Centro Coni.

"Il Partito democratico dell’Appennino reggiano ricorda in questo ‘centenario’ tutto quello che Giuseppe Battistessa ha lasciato in eredità – afferma il coordinatore Paolo Ruffini – un insegnamento profondo, indimenticabile in tutti coloro che lo hanno avuto modo di conoscerlo. Giuseppe credeva in una montagna non chiusa in sé ma sempre aperta a nuovi contributi culturali, un territorio mai isolato. Credeva nella possibilità concreta di frenare l’esodo di famiglie che lasciavano la montagna per servizi sanitari e scolastici non adeguati e, soprattutto, per insufficienza di lavoro".

s.b.

